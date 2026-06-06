국힘 “선관위원 전원 책임져야…범국민 개혁 기구 구성 및 특검 도입 필요” 민주 “진상 규명 위해 국조 추진…사태 본질 흐리는 정쟁은 멈춰야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정치권이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 놓고 중앙선거관리위원회에 대한 강도 높은 비판을 이어 가고 있다. 특히 야당은 국정조사에 이어 특검까지 주장하는 상황이다.

장동혁 국민의힘 대표는 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 “이번 사태에 대해 당연히 즉각적인 국정조사를 실시해야 하고 조속히 특검을 설치해 철저하게 수사해야 한다”고 말했다.

장 대표는 “중앙선관위원장과 사무총장이 물러난 것으로 끝낼 수도 없는 일”이라며 “중앙선관위원 전원과 각 지역 선관위원장, 선관위원 모두 책임을 져야 할 것”이라고 주장했다.

그는 “나아가 근본적으로 선관위 개혁과 선거법 개정 논의를 하루라도 빨리 시작해야 한다”며 “선관위는 가족 채용 (논란) 당시 메스를 댔어야 했는데 이미 늦어도 한참 늦었다”고 지적했다.

아울러 “여야는 물론 전문가와 국민이 참여해 선관위 개혁 방안을 논의하는 범국민 선관위 개혁 기구 구성을 제안한다”며 “이재명과 민주당이 계속 귀를 막고 버틴다면 국민의 분노가 정권의 종말을 불러올 것”이라고 엄포를 놨다.

한편 민주당 지도부도 투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사 방침을 밝힌 바 있다.

한병도 원내대표는 전날 국회에서 취재진과 만나 “이번 투표용지 부족사태는 이해도, 납득도 가지 않고 황당”하다며 “(선관위원장 등이) 사퇴했지만 국정조사도 추진하겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 “국정조사를 하면 경위 파악부터 어떻게 발생됐는지 정확하게 (알 수 있다)”며 “제대로 파악해야 다시는 이런 일이 발생하지 않고, 대체 왜 이런 일이 발생했는지 파악할 수 있지 않겠나”라고 말했다.

강준현 수석대변인도 서면브리핑을 통해 “이번 투표용지 부족 사태는 선관위의 의무 불이행과 국민의 신임을 중대하게 배반한 일”이라며 “민주당은 국정조사를 포함해 이번 사태의 진상 규명을 위한 모든 절차를 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

강 수석대변인은 “또한 선관위의 부실한 선거 운영 체계를 근본적으로 개혁하기 위한 제도 개선이나 입법에도 전력을 다하겠다”고 덧붙였다.

다만 국민의힘 등을 향해서는 “이번 사태의 본질과 무관한 정쟁을 유발해 선관위에 대한 진상 규명 과정을 방해하는 일이 발생하지 않아야 함을 강조한다”고 지적했다.