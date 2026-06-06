로이터는 6일 이란이 “쿠웨이트·바레인 미군기지에 탄도미사일을 발사”하고 “호르무즈 ‘무허가 통항시도’ 유조선 4척에 발포했다”고 보도했다.
choijh@heraldcorp.com
입력 2026-06-06 11:27:31
로이터는 6일 이란이 “쿠웨이트·바레인 미군기지에 탄도미사일을 발사”하고 “호르무즈 ‘무허가 통항시도’ 유조선 4척에 발포했다”고 보도했다.
월드컵 핑계도 OK…평일 오전 ‘치맥 파티’ 열어볼까 [푸드360]
‘2026 북중미 월드컵’ 개막이 일주일 앞으로 다가오면서 유통·식품업계는 월드컵 특수’를 노리는 마케팅에 시동을 걸었으며, 올해 한국 대표팀 경기가 오전에 진행되는 만큼 거리 응원이나 야식 관련 행사보다는 간편식이나 집에서 경기를 시청하는 ‘집관족’ 공략에 나설 계획이다.
이지혜 “유튜브 월 수익 1200만원, 남편이 상사처럼 대해”
[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 유튜브채널 성공 이후 남편 문재완의 태도가 달라졌다고 밝혀 눈길을 끈다. 이지혜는 유튜브로 3개월간 3600만원 넘게 번다고 밝힌 바 있다. 지난 4일 유튜브채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘미국 사는 요리 유튜버 ‘푸디젠’ 돈 벌려고 시작한 유튜브 1년 만에 66만 된 비법은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이지혜는 미국에서 활동중인 푸드 크리에이터 푸디젠을 만나 유튜브활동과 육아, 일상에 대한 다양한 이야기를 나눴다. 푸디젠은 “나가면 알아보냐”는 질문에 “조금 알아봐 주신다. 아직도 너무 신기하다”며 달라진 일상을 전했다. 이에 이지혜는 “유튜브를 시작하고 가장 크게 달라진 게 뭐냐”고 물었고, 푸디젠은 “남편이 제일 달라졌다. 원래도 잘해줬지만 ‘푸디젠’이 유명해진 뒤 나를 다르게 보기 시작했다”고 솔직하게 털어놨다. 그러자 이지혜는 “통장에 찍히는 게 달라서 그런 거 아니냐”고 되물어 웃음을 자아냈다. 그러면서
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이