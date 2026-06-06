[헤럴드경제=최원혁 기자] 약 1억3000만원을 들여 키를 8cm 늘린 미국 남성이 추가 수술을 통해 키를 190cm까지 늘일 계획이라고 밝혀 화제다.

지난 3일(현지시간) 영국 매체 메트로 등에 따르면 미국 플로리다주 마이애미에 사는 변호사 휴고 라미레즈는 키를 175cm에서 183cm로 늘리는 사지연장술을 받았다. 그는 직장 생활에서 키가 경쟁력이라고 느껴 수술을 결심했다고 밝혔다.

자신의 신장에 늘 불만이었던 라미레즈는 “175㎝인 남성은 사회생활이나 직장 생활에서 더 열심히 노력해야 한다고 느꼈다”며 “더 큰 존재감과 자신감을 갖고 싶었다”고 수술 이유를 설명했다.

라미레즈는 미국 라스베이거스의 한 병원에서 약 1억3000만원을 들여 수술받았다.

수술은 대퇴골을 절골한 뒤 뼈 내부에 길이를 조절할 수 있는 금속 막대를 삽입하는 방식으로 진행됐다. 뼈가 재생되는 과정에서 길이가 점차 늘어나는 원리다. 일반적으로 하루 약 1㎜씩 연장할 수 있으며 수개월에 걸쳐 키가 성장한다.

수술 후 회복 과정도 쉽지 않았다. 그는 “다리가 늘어나면서 근육이 따라가지 못해 걷는 법을 처음부터 다시 배워야 했다”며 “아내의 도움 없이는 화장실에 가거나 샤워조차 할 수 없었다”고 말했다. 수술 후 약 3개월 동안은 다리에 체중을 실을 수 없어 대부분의 시간을 침대에서 보냈다.

라미레즈는 “183cm가 되고 나서야 진짜 나 자신을 찾은 느낌”이라며 “예전에는 굽이 높은 신발을 신은 아내가 나보다 커 보였지만 이제는 내가 더 크다”고 말했다.

그는 이번 수술로 허벅지 뼈를 연장했고 향후 정강이뼈(경골)를 추가로 연장해 최종적으로 190cm까지 키를 늘릴 계획이라고 밝혔다.