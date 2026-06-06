[헤럴드경제=최원혁 기자] 튀르키예에서 출처를 알 수 없는 수십조 원대의 거액이 한 남성의 은행 계좌에 입금되는 일이 발생해 금융 당국이 조사에 나섰다.

3일(현지시간) 튀르키예 매체 NTV 등에 따르면 아제르바이잔 국적의 남성 A씨는 쇼핑 중 카드가 작동하지 않아 자신의 계좌를 확인하고 깜짝 놀랐다.

그의 계좌에 입금된 금액은 무려 9999억9999만9999리라99쿠루쉬가 입금되어 있었기 때문. 한화로 약 33조 5000억원에 달한다.

A씨는 인터뷰에서 “계좌를 확인한 뒤 두 눈을 의심했다”며 “곧바로 은행을 찾아가 상황을 설명했다. 계좌를 확인한 직원이 상사를 불렀고 결국 지점장까지 직접 나와 사실 여부를 확인했다”고 말했다.

그러면서 “해당 금이 실제로 계좌에 표시되긴 했지만 이미 금융 범죄 수사기관에 의해 거래가 차단된 상태였다”며 “은행 직원들 역시 모두 믿을 수 없다는 반응을 보였다”고 덧붙였다.

해당 사건은 SNS를 통해 화제가 됐다. 일각에서는 거액의 송금이 즉시 적발되지 않고 은행 시스템을 통과할 수 있었는지 의문을 제기하고 있다.

은행은 해당 거래가 감지된 후 계좌를 동결했고 튀르키예 금융 당국은 자금 출처에 대한 조사에 착수한 것으로 알려졌다.