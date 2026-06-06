[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 대형마트 주차장에서 두 여성이 비어있는 주차 공간을 몸으로 막고 욕설까지 퍼부었다는 사연이 전해져 공분이 일고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 부산 수영구의 한 대형마트 주차장에서 촬영된 사진 한 장이 올라왔다.

공개된 사진 속에는 여성 2명이 비어 있는 주차 공간에 버티고 서서 다른 차량의 진입을 막아서는 모습이 담겼다.

글쓴이 A씨는 이 같은 일을 직접 겪었다며 “인터넷에서만 보던 ‘인간 주차콘’을 당해보니 어이없고 황당했다”고 당시 상황을 전했다.

A씨에 따르면 두 여성은 다른 차량의 주차를 방해했을 뿐만 아니라 이에 항의하는 운전자에게 욕설까지 퍼부었다.

A씨는 “차에 아이도 타고 있었는데 얼마나 욕을 잘하던지 아직도 몸이 떨린다”며 “주차 공간은 차가 우선”이라고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “앞을 가로막고 시동 끄고 가라”, “폰으로 녹화하면서 아동학대로 신고하라”, “이해할 수 없는 행동이다” 등의 반응을 보였다.