장동혁, 잠실 투표소·선관위 잇단 방문…개혁신당은 재선거도 거론

[헤럴드경제=정목희 기자] 국민의힘은 5일 6·3 지방선거에서 사상 초유의 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 노태악 중앙선거관리위원장의 사퇴만으로는 부족하다며 국정조사와 특별검사 도입을 요구하는 등 공세를 이어갔다.

국민의힘은 전날 의원총회에서 여당에 중앙선거관리위원회에 대한 긴급 국정조사를 제안한 바 있다.

장동혁 대표는 이날 ‘2박 3일 봉쇄 사태’가 벌어진 서울 송파구 잠실7동 제2투표소와 서울시선관위, 과천 중앙선관위를 잇달아 방문하며 문제 제기에 나섰다.

그는 페이스북에도 “조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력히 요구한다”고 밝혔다.

박성훈 수석대변인은 이날 오후 노 위원장이 사퇴 의사를 밝히자 논평을 내고 “이번 사퇴는 책임 규명의 출발점이어야지 종착점이 돼서는 안 된다”고 지적했다.

박 수석대변인은 “선관위원장 한 사람의 사의로 마무리하려 한다면 이는 사건을 덮으려는 명백한 꼬리 자르기이자 국민 기만”이라며 “투표용지 부족이라는 믿기 어려운 사태가 발생한 만큼 정부와 선관위는 모든 과정을 투명하게 공개하고 철저한 조사를 받아야 한다”고 강조했다.

이어 “국회 차원의 국정조사는 물론 특검 도입까지 검토해야 한다”고 했다.

장 대표의 선관위 방문에 동행한 주진우 의원은 이날 서울경찰청에 노 위원장과 허철훈 중앙선관위 사무총장에 대한 직무 유기 및 직권 남용 혐의 고발장을 직접 제출하기도 했다.

나경원 의원은 이날 국회 본회의에서 국정조사와 특검을 요구하는 발언을 하려 계획했으나, 민주당이 합의를 무산시키고 조정식 신임 국회의장이 의사진행발언 신청을 거부했다며 기자회견을 통해 “심각한 유감”이라고 비판했다.

이어 “민주주의의 근간이 무너진 이 시점에서 국회가 해야 할 제1의 책무는 진상 규명”이라며 “민주당과 국회의장은 선관위 부실 선거 및 과잉 진압에 대한 국정조사에 즉각 합의하고 협조하라. 특검까지 여야가 합의해 추진해야 한다”고 강조했다.

김재섭 의원도 페이스북에 “단순히 선거무효소송 등을 살필 것이 아니라 특검을 통해 원인을 분명하게 밝혀야 한다”며 “헌정 위기에 버금가는 이 사태에 이재명 대통령은 왜 갑자기 ‘입꾹닫’을 하는가”라고 비판했다.

개혁신당은 이번 이슈에 참전하면서 재선거 가능성까지 언급했다.

이준석 대표는 페이스북에 “고의면 책임질 사람들이 생기고, 시스템상 결함이면 조직 존속 여부를 다뤄야 한다”며 “즉시 국정조사를 여당이 받아야 한다. 안 받을 경우 특검하잔 이야기가 폭발할 수도 있다”고 적었다.

그러면서 “야당도 주저하지 말고 재선거 가능성까지 염두에 두고 선명한 주장을 해야 한다”며 “야권은 국정조사 오늘 내로 안 받으면 특검으로 격상시켜 요구해야 한다”고 덧붙였다.