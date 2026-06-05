중부청·동안양세무서 방문해 체납관리단 점검

[헤럴드경제=배문숙 기자]임광현 국세청장은 4일 “체납관리단은 조세 정의 실현과 재정확보, 생산적 일자리 확충, 복지대상자 발굴 등 1석 5조의 효과가 있는 핵심 프로젝트”라고 강조했다.

임 청장은 전날 중부지방국세청 국세 체납관리단을 찾아 운영현황을 살피고 우수한 성과를 거둔 실태확인원과 현장 직원을 격려하면서 이같이 말했다.

이날 현장 방문은 오는 7월 국세·국세외 체납관리단 확대 출범에 앞서 준비상황을 점검하고 지난 3월부터 운영하고 있는 국세 체납관리단 실태확인원과 현장 직원의 의견을 경청하기 위해 마련됐다.

실태확인원들은 이 자리에서 지난 3월부터 일선 현장을 누비며 겪은 생생한 활동 사례를 공유했다. 이들은 “생계가 어려운 체납자의 납부의무 소멸을 돕고, 체납액 납부 안내를 통해 국가 재정 건실화에 기여하는 국세 체납관리단 활동이 좀 더 오랫동안 이어가기를 바란다”고 한 목소리를 냈다.

임 청장은 이어 동안양세무서를 찾아 국세 체납관리단 22명과 국세외수입 체납관리단 34명이 근무할 사무실 공사 현황과 주차 공간 등을 점검했다.

임 청장은“새롭게 합류할 기간제 근로자들이 근무하는데 불편함이 없도록 전국 관서에서 쾌적하고 안전한 환경을 조성하는데 만전을 기해달라”고 당부했다.