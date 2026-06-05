‘스쿨 오브 풋볼’ 메이킹필름 공개 로봇 고난도 축구학습 과정 담아 24시간내 사람 1년 시행착오 경험

현대자동차가 4일 공식 유튜브 채널에 FIFA 월드컵 2026 캠페인 ‘스쿨 오브 풋볼’의 개발 과정을 담은 메이킹 필름을 공개하고, 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 고난도 축구 기술을 학습하는 과정을 소개했다고 5일 밝혔다.

스쿨 오브 풋볼은 현대차의 FIFA 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’의 일환으로 아틀라스가 축구 동작을 학습하며 로보틱스 기술 영역을 확장해 나가는 과정을 담은 영상으로 ‘로보틱스의 미래 기술이 오늘날 실현되고 있다’는 메시지를 전하기 위해 제작됐다.

특히, 현대차는 발놀림·패스·슈팅 등 축구의 기본 동작부터 다리를 교차해 차는 라보나 킥의 변형인 ‘고스트 라보나 킥’ 등 수준 높은 동작을 정확히 구현하는 아틀라스의 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

실제로 지난달 28일까지 공개된 론칭 필름과 3편의 훈련 영상은 공개 5일 만에 누적 조회수 3300만회를 넘어섰다. 아울러 같은 달 27일에는 현대차 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수가 영상 속 아틀라스의 활약을 보고 감탄하는 영상이 공개돼 화제를 모은 바 있다.

이번 영상은 앞서 공개된 캠페인 영상 속 아틀라스의 축구 퍼포먼스가 실제로 어떤 연구과정을 거쳐 구현됐는지에 대한 과정과 연구진의 개발 비하인드 스토리를 담았다.

보스턴다이나믹스 연구진은 “휴머노이드 로봇이 보다 자연스럽게 움직이기 위해서는 ▷균형 ▷타이밍 ▷협응 ▷적응 능력을 동시에 학습해야 한다”며 “이를 위해 휴머노이드 로봇이 사람의 움직임을 배우기 위한 방법으로 축구에 주목했다”고 설명했다.

현대차와 보스턴다이나믹스는 세계적인 축구 선수들의 생체역학과 움직임 패턴에서 영감을 받아 아틀라스 학습 프로그램을 설계했다. 이후 선수들의 동작을 참고해 훈련 가능한 모션 데이터와 동작 프로토콜로 변환한 뒤 이를 아틀라스 학습 과정에 적용했다. 서재근 기자