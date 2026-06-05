[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 강남이 허리디스크 파열로 촬영을 중단하고 시술을 받았다.

4일 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘결국 촬영 중단했습니다. 수술실까지 들어가게 된 사연’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 강남은 힘든 모습으로 나타나 전날 양말을 신다 통증을 느낀 후 러닝을 했다가 상태가 악화했다고 설명했다.

정밀 검사 결과 과거 방치했던 디스크가 다시 터지면서 생긴 물혹이 신경을 누르고 있는 상태로 진단받았다.

과거 주사 공포증으로 병원에서 도망쳤던 일화가 차트를 통해 공개되기도 한 강남은 시술 중에도 맥박 측정기를 떼어내는 등 두려움을 호소하면서도 무사히 시술과 입원 치료를 마쳤다.

시술 후 강남은 아내 이상화에게 “3개월 동안 러닝 금지 진단을 받았다”고 소식을 전하는 한편, 퇴원 후에는 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 인연을 맺은 친구 최승리가 구원투수로 나서서 움직이지 못하는 강남을 직접 씻겨주며 돈독한 우정을 뽐냈다.

강남은 시청자들에게 “진짜 건강이 최고”라며 건강 유지를 강조했다.