[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 안선영(50)이 고가의 스포츠카를 공개했다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘안선영의 이중생활’에는 ‘잊혀진 연예인 안선영. 과연 무슨 차를 탈까?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 안선영은 2억원 상당의 포르쉐 911 카브리올레에 탄 채로 창문을 내리며 등장했다.

그는 “연예인이 이 정도는 해야 되는 거 아니냐”며 “조금 부끄럽긴 하다. 내가 셀럽이고 연예인이고 CEO라는 느낌을 내고 싶을 때 타는 차”라고 설명했다.

다만 실제 운행 빈도는 높지 않다고 털어놨다. 안선영은 해당 차량이 대부분 주차장에 머물러 있다며 평소에는 경차를 더 자주 이용한다고 밝혔다. 업무와 이동이 많은 생활 패턴상 실용성이 높은 차량을 선호하게 됐다는 설명이다.

그는 분홍색 기아 레이를 공개하며 “얘는 태어날 때부터 일하라고 나온 차”라고 말했다.

차 트렁크에는 운동장비, 갈아입을 옷 등이 가득 실려 있었다. 안선영은 평소 업무상 이동이 많다 보니 실용성과 편의성을 우선으로 생각하게 돼 스포츠카보다 경차를 더 잘 사용한다고 했다.

그는 “포르쉐보다 훨씬 실용성이 있다”며 “주 5일은 이걸 탄다”고 했다.

한편 안선영은 방송 활동과 함께 사업가로서도 활발히 활동 중이다. 앞서 자신의 홈쇼핑 출연 수입에 대해 “60분에 약 1500만 원”이라고 밝힌 바 있다.