[헤럴드경제=김주리 기자] 방송인 김어준씨가 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 아쉬움을 표했다. 김 씨는 오세훈 국민의힘 서울시장 당선인과 한동훈 무소속 부산 북갑 당선인이 승리하며 보수 진영의 차기 대권 주자군이 살아난 반면, 김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 조국 조국혁신당 경기 평택을 후보가 낙선하는 과정에서 “어쩌면 좋아” 라며 탄식했다.

김씨는 4일 오전 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에서 서울시장 선거 개표 상황을 전하던 중 오 당선인이 정원오 민주당 후보를 앞섰다는 소식을 접했다.

그는 “서울은 또 역전됐다고 하네”라며 “이렇게 되면 보수 진영에는 한동훈과 오세훈, 대선 후보가 두 명이나 살아 돌아오는 셈이다. 이쪽 진영에서는 김경수와 조국이라는 대선 후보급 주자들이 낙선하게 되는 것”이라고 했다.

오 당선인은 개표 막판까지 이어진 접전 끝에 정 후보를 누르고 서울시장직을 지켜냈다. 사상 첫 5선 서울시장에 오르면서 보수 진영의 차기 대권 주자로 입지를 키우게 됐다. 한 당선인도 부산 북갑 보궐선거에서 하정우 민주당 후보를 꺾고 국회 입성에 성공했다.

범여권 잠룡으로 꼽혀온 인사들은 타격을 입었다. 김경수 후보는 경남지사 선거에서 박완수 국민의힘 후보에게 패하며 경남 탈환에 실패했다. 조국 후보 역시 경기 평택을 재선거에서 유의동 국민의힘 후보에게 밀려 낙선했다.

김씨는 특히 평택을 결과를 두고 “(더불어민주당과 조국혁신당이)합당했다면 평택을 같은 선거구는 안 나왔을 것”이라고 주장했다.

민주당 내부 상황도 비판했다. 김씨는 “민주당 내부에서 미래 권력을 두고 보이지 않는 다툼이 있었다”며 “그래서 민주당이 이번 선거를 풀 파워로 치르지 못했다”고 했다.

김씨는 “당선자 숫자로 보면 민주·진보 진영의 대승”이라면서도 “눈높이가 2018년 지방선거 압승을 기준으로 삼기 때문에 이기지 못한 느낌이 든다”고 했다.