발행주식 절반 넘는 자기주식 처리안 주총 상정 526만주 소각·316만주 보유 및 처분 계획 주당 배당금 7500원…전년보다 2500원 인상

[헤럴드경제=김유진 기자] 신영증권이 전체 발행주식의 32%에 해당하는 자기주식을 소각한다. 자기주식 소각을 원칙으로 한 개정 상법 시행에 맞춰 법정 기한보다 앞서 처리 방향을 확정하고, 잔여 자기주식은 주주환원과 성과보상 등에 활용한다는 계획이다.

신영증권은 오는 19일 정기주주총회에서 보유 중인 자기주식 842만2754주에 대한 소각 및 활용 계획을 안건으로 상정한다고 4일 밝혔다. 이는 전체 발행주식의 51.23%에 해당한다.

이 가운데 526만2283주는 소각한다. 소각 예정 물량은 전체 발행주식의 32.01%로, 보유 자기주식의 62.48%에 해당한다. 나머지 316만471주는 주주환원과 임직원 성과보상 등에 활용하기 위한 보유·처분 예정분으로 분류했다.

자기주식은 회사가 과거에 사들여 보유 중인 자사 발행 주식이다. 소각이 이뤄지면 발행주식 수가 줄어 주당순이익(EPS), 주당순자산(BPS) 등 주당 지표가 개선되는 효과가 나타날 수 있다.

신영증권의 이번 소각 예정분은 기존 우선주 물량이다. 회사는 2024년 4월 우선주 투자자 권리 보호를 위해 해당 우선주를 보통주로 전환해 취득한 바 있다.

개정 상법에 따르면 법 시행 전 취득한 자기주식은 2027년 9월까지 소각하거나, 주주총회 승인을 받은 보유·처분 계획에 따라 관리해야 한다. 신영증권은 법상 의무 기한보다 1년 이상 앞서 올해 정기주총에 관련 안건을 올리며 자기주식 활용 불확실성을 조기에 낮추겠다는 입장이다.

최근 자기주식 제도 개편은 이른바 ‘자사주의 마법’으로 불리던 불투명한 활용 가능성을 줄이는 데 초점이 맞춰져 있다. 자기주식은 의결권이 없지만, 보유·처분 방식에 따라 기존 주주가치에 영향을 줄 수 있어 소각 여부와 활용 목적이 주요 투자 판단 요소로 꼽힌다.

배당 규모도 확대한다. 신영증권은 이번 결산 배당에서 보통주 기준 주당 배당금을 전년 대비 2500원 올린 7500원으로 확정했다. 이에 따라 총배당금액도 약 200억원 증가한다.

잔여 자기주식 활용 계획은 향후 주총 승인 절차를 거쳐 구체화될 예정이다. 회사는 소각 대상이 아닌 316만471주를 주주환원, 주주가치 제고, 임직원 성과보상 등에 쓰겠다는 기본 방향을 제시했다. 구체적인 처분 시기와 방식은 상법상 절차에 따라 내년 9월 전까지 주주총회 승인을 거쳐 확정할 계획이다.

신영증권 관계자는 “그동안 자기주식 비중이 높아 각계의 주목을 받아온 만큼, 기업 밸류업이라는 자본시장의 요구와 상법 개정안의 취지에 모범적이고 선제적으로 부응하고자 한다”며 “법적 의무 기한에 맞춰 결정을 미루기보다 선제적으로 소각 규모를 확정하고, 잔여 자기주식 역시 주주가치 극대화를 위해 사용하겠다는 약속을 이번 주총을 통해 시장에 전달하고자 한다”고 설명했다.