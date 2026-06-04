[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영이 공항에서 보인 태도를 놓고 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

장원영은 지난달 30일 일정을 소화하기 위해 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다. 출국 과정에서 장원영은 공항 직원에게 여권 검사를 받았고, 이때 그의 뒷모습이 촬영된 영상이 각종 SNS를 통해 퍼졌다.

장원영은 공항직원에게 신원 확인을 위해 마스크와 모자를 벗어달라는 요청을 받았다. 검사 내내 팔짱을 끼고 있던 장원영은 마스크와 모자를 살짝 들어올리는 제스처를 취했다 바로 내렸고, 한 손으로 여권을 받고 빠르게 출국장을 빠져나갔다.

반면 뒤이어 신원 확인 절차를 밟은 멤버 가을은 마스크를 벗어 얼굴을 확인시킨 뒤 다시 착용했으며, 두 손으로 여권을 건네받은 후 고개 숙여 가볍게 인사하는 모습을 보였다.

해당 장면이 담긴 영상은 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 확산되며 다양한 반응을 보였다.

네티즌들은 “다른 멤버들의 정중한 모습과 비교된다”, “화난 거 있나”, “예의 없어 보인다” 등의 반응을 보였지만, 일각에서는 “확대해석할 필요는 없다”는 의견도 보였다.