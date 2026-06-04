[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘버추얼 아이돌’ 그룹 플레이브(PLAVE)가 데뷔 첫 월드 투어에 나선다.

4일 플레이브는 공식 SNS를 통해 2026 플레이브 월드 투어 ‘킵 잇 매닉’(2026 PLAVE WORLD TOUR ‘KEEP IT MANIC’)의 티저 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에 따르면 이번 월드 투어는 오는 9월 12~13일 인천 공연으로 막을 올린다. 이어 9월 26일과 27일 카나가와, 10월 3일 가오슝, 10월 10일 방콕, 10월 17일 싱가포르, 10월 24일 타이베이, 10월 31일 마카오를 차례로 찾는다. 여기에 추가 개최지도 순차적으로 공개될 예정이다.

특히 이번 공연은 플레이브가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 월드 투어다.

앞서 지난해 아시아 투어를 통해 탄탄한 글로벌 팬덤을 확인한 플레이브는 이번 월드 투어로 활동 반경을 한층 넓히겠다는 각오다.

한편 플레이브는 2023년 데뷔한 버추얼 아이돌로 예준, 노아, 밤비, 은호, 하민으로 구성됐다. 이들은 지난 4월 미니 4집 ‘칼리고 파트2(Caligo Pt.2)’를 발매하고 초동 판매량 125만장을 돌파는 성과를 거뒀다.