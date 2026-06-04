[헤럴드경제=민성기 기자] 연예계를 은퇴한 배우 장미인애가 사업가로서의 새로운 출발을 알렸다.

장미인애는 지난 3일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 “다시 시작한다. 저 사실 배우였다”며 “엄마가 되고 나서는 나보다 아기가 먼저였고 어느 순간 나라는 사람을 잊고 살았다”고 적었다.

그는 “5년 만에 네일아트를 받았는데 그게 뭐라고 그렇게 기분이 좋던지”라며 “잊고 있던 나를 조금씩 다시 만나는 중이다”고 했다.

그러면서 “사실 1년 넘게 나만의 브랜드를 준비했다”며 “먼 곳을 오가며 작업을 배우고 법인까지 만들었다. 세상에 나오기 직전 여러 사유로 다 내려놓아야 했고 만들어 둔 이름들도 끝내 등록되지 못했다”고 했다.

그는 이어 “다시 처음부터 브랜드 네임을 고민하고 만들어가려 한다”며 “완벽하게 준비해서 시작하려다 영원히 시작 못하는 것보다 다시 시작하는 게 훨씬 낫더라. 앞으로 변화해 갈 제 모습 천천히 지켜봐 달라”고 덧붙였다.

2003년 데뷔한 장미인애는 지난 2013년 프로포폴을 투약한 혐의로 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

6년 후인 2019년 ‘드라마 ’동네변호사 조들호2: 죄와 벌‘에 출연하며 활동을 재개했다.

지난 2020년 3월에는 정치적 이슈를 두고 네티즌들과 설전을 벌인 뒤 “더 이상 대한민국에서 배우로 활동하지 않겠다”며 연예계 은퇴를 선언했다.

이후 2022년 비연예인 사업가와 혼인신고를 한 뒤 같은 해 10월 아들을 출산했다. 2023년 4월 결혼식을 올렸다.

장미인애는 2003년 MBC 시트콤 ‘논스톱4’로 데뷔했다. 이후 ‘레인보우 로망스’ ‘소울메이트’ ‘크라임 시즌2’ ‘TV소설 복희 누나’ 등에 출연하며 활동했다.