“유럽 톱티어 기업과 경쟁…공공·군납 사업으로도 입지 넓힐 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD건설기계가 유럽 국가 군 조달 사업에서 처음으로 대규모 수주에 성공했다.

4일 HD건설기계는 폴란드 제3지역군수기지 궤도식 불도저 조달 사업 공급 업체로 확정됐다고 밝혔다. 15톤급 디벨론(DEVELON) 불도저 50대를 공급하는 내용으로, 사업 금액은 약 270억원이다. HD건설기계가 유럽 시장에 불도저 제품을 출시한 지 2년 만의 성과다.

HD건설기계는 이번 수주 과정에서 유럽 톱티어 브랜드와 경합한 끝에 최종 선정됐다. HD건설기계는 기존 양산 장비를 기반으로 차체 높이 조절, 주행속도 상향, 군용 도장 등 고객 요구에 대응했다. 또한 오는 11월까지 제품을 전량 공급해야 하는 촉박한 납기 일정에 대해서도 안정적인 생산·공급 체계를 제시했다.

임정우 HD건설기계 유럽권역장은 “이번 계약은 까다로운 군 조달 조건을 충족하며 유럽 현지에서 제품의 성능과 품질, 공급 능력까지 인정받은 사례”라며 “앞으로도 다양한 작업 환경과 특수 목적 수요에 맞춘 제품 경쟁력을 강화해 건설 장비뿐 아니라 공공, 군납, 인프라 복구 시장에서도 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

한편, HD건설기계는 최근 노르웨이에서 북유럽 최대 건설장비 렌탈 기업 ‘렌탈 그룹’과 200억 원 규모의 굴절식 덤프트럭(ADT) 공급 계약을 체결하는 등 주력 제품인 굴착기 외 제품에서도 실적을 내고 있다.