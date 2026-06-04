[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA투어에서 활약 중인 박결(두산건설)이 볼보자동차 공식 딜러 에이치모터스㈜(대표 황호진)와 후원 계약을 체결했다.

이번 후원을 통해 박결은 볼보의 플래그십 SUV 모델인 XC90 플러그인 하이브리드(PHEV)를 지원받으며, 향후 에이치모터스와 함께 다양한 브랜드 활동을 이어갈 예정이다.

에이치모터스는 오랜 기간 KLPGA 투어를 대표하며 꾸준한 활약을 펼쳐온 박결의 성실함과 프로 정신에 주목해 이번 후원을 결정했다고 소개했다. 특히 자기관리에 철저하고 끊임없이 도전하는 박결의 이미지가 안전과 지속가능성을 추구하는 볼보 브랜드 가치와 부합한다는 판단이다.

XC90 플러그인 하이브리드(PHEV)는 볼보의 전동화 전략을 대표하는 플래그십 SUV 모델로, 볼보 특유의 안전 기술과 친환경 파워트레인, 프리미엄 주행 성능을 모두 갖춘 것이 특징이다.

에이치모터스㈜ 황호진 대표는 “KLPGA를 대표하는 박결 선수와 함께하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “박결의 꾸준함과 도전 정신은 볼보가 추구하는 가치와도 닮아 있다. XC90 플러그인 하이브리드(PHEV)와 함께 더욱 안전하고 편안한 환경에서 최고의 활약을 펼치길 응원한다” 며 후원 계약에 대한 소감을 전했다.

박결은 “뜻깊은 후원을 결정해주신 에이치모터스에 감사드린다”며 “볼보 XC90 플러그인 하이브리드(PHEV)와 함께 더욱 좋은 모습으로 팬들을 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.