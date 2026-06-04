[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 더보이즈 멤버 영훈이 가수 MC몽과 차가원 원헌드레드 회장의 의혹에 대한 보도가 나간 뒤 의미심장한 글을 남겨 눈길을 끈다.

영훈은 지난 3일 팬 소통 플랫폼을 통해 “오늘 TV를 보는데 재밌는 게 나오더라. 좀 더 많은 사람들이 알 수 있게 된 것 같아 다행이다. 모든 피해자분들 잘 해결됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

다만, 그는 구체적인 인물과 사안에 대해선 언급하지 않았다.

이에 일각에서는 그의 발언이 MC몽과 차가원 회장 관련 의혹을 방송한 MBC ‘PD수첩’을 겨냥한 것이 아니냐는 분석이 나왔다.

이번 PD수첩 방송에서는 ‘MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀’이라는 제목으로 두 사람의 사적인 관계, 회사 자금 사적 유용 의혹, 일부 소속 아티스트와 관련한 전세 계약 의혹 등을 다뤘다. MC몽이 차 회장과 불륜관계였다는 내용의 문자 메시지도 공개됐다.

이에 대해 MC몽은 불륜설을 전면 부인하면서 ‘조작된 자료’라고 반박했다. 그러면서 MC몽은 이번 방송에 반발하며 제작진을 상대로 1000억원대 손해배상 청구 소송을 하겠다고 밝혔다.

차 회장 역시 MC몽과 내연관계라는 주장에 대해 “MC몽과 작은아버지가 내 회사를 빼앗기 위해 허위 보도를 퍼뜨린 것”이라며 “이로 인해 회사가 어려운 상황에 처했다”며 부인했다.

한편, 영훈이 속한 더보이즈는 현재 원헌드레드와 전속계약 분쟁중이다.

뉴를 제외한 더보이즈 멤버 9인은 지난 2월 정산 미지급과 신뢰 관계 파탄 등을 이유로 소속사에 전속계약 해지를 통보했다. 법원은 멤버들이 낸 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용했다.

이에 대해 원헌드레드는 “당사는 멤버들에 이미 고액의 전속계약금 및 정산금 지급을 완료했으며 정산금 지급 계획 역시 투명하게 수립돼 있다”며 “여전히 더보이즈 10명 전 멤버의 완전체 활동을 진심으로 지지하고 원하고 있다”는 입장을 밝힌 바 있다.