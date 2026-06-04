연금상품 비교·분석 기능 강화…이용자 의견 수렴해 12월 새 단장

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 퇴직연금 적립금 500조원 시대를 맞아 통합연금포털을 이용자 중심으로 전면 개편한다. 연금상품 비교·분석 기능을 강화하고 이용자 의견을 반영해 연말까지 국민 친화형 플랫폼으로 탈바꿈시킨다는 계획이다.

고용노동부와 금융위원회, 금융감독원은 4일 통합연금포털을 이용자 눈높이에 맞게 개선하기 위한 개편 작업에 착수한다고 밝혔다.

통합연금포털은 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 각종 연금 정보를 한 곳에서 조회할 수 있는 서비스로, 2015년 개시 이후 노후설계 지원을 위한 대표적인 통합 플랫폼으로 자리 잡았다. 특히 노후 준비에 대한 관심이 높아지면서 이용자는 꾸준히 증가하고 있다.

실제 연간 이용자 수는 2023년 175만명에서 2024년 179만명으로 늘어난 데 이어 지난해에는 261만명으로 전년 대비 45.8% 급증했다.

다만 정부는 현재 포털이 연금사업자 중심의 정보 제공에 머물러 있어 이용자가 원하는 정보를 직관적으로 찾고 비교하는 데 한계가 있다고 판단했다. 이에 이용자 관점에서 서비스를 재구성하고 연금상품 비교·분석 기능을 강화하는 방향으로 개편을 추진한다.

정부는 이를 위해 이용자 의견을 폭넓게 수렴하는 ‘5-Step 과제 발굴 프로세스’를 가동한다.

우선 통합연금포털 전담 이메일을 통해 상시적으로 이용자 의견을 접수하고, 금융소비자리포터·대학생 기자단·연금 관련 전문가 등을 대상으로 심층 인터뷰를 진행한다. 온라인 만족도 조사와 최근 3년간 설문조사 결과 분석, 우수 핀테크·공공 플랫폼 벤치마킹 등을 통해 개선 과제를 도출할 계획이다.

특히 메뉴별 만족도와 이용 불편 사항을 분석해 콘텐츠를 보강하고, 이용자 체감도가 높은 비교·검색 기능을 확대하는 데 초점을 맞춘다. 연금상품 간 비교 체계를 고도화하고 맞춤형 연금정보 제공 기능도 강화할 예정이다.

정부는 오는 6~8월 현황 분석과 의견 수렴을 거쳐 9월까지 개선 과제를 확정한 뒤 전산 개발 작업을 진행해 12월 개편된 통합연금포털을 공개할 계획이다.

노동부 관계자는 “이용자들이 자신의 연금 현황을 보다 쉽고 편리하게 확인하고 체계적인 노후설계를 할 수 있도록 포털을 개선할 것”이라며 “국민들의 다양한 의견을 적극 반영해 실질적으로 도움이 되는 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.