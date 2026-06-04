수도권·강원 민주 우위, 영남·충남 국힘 견고 양당 체제 속 조국혁신당·무소속 경쟁력 주목

[헤럴드경제=전현건 기자] 6·3 지방선거 전국 기초단체장(구·시·군의 장) 227곳의 투표 결과 더불어민주당이 119곳, 국민의힘이 95곳을 각각 차지하면서 지방권력의 무게추가 4년 만에 민주당 쪽으로 기울었다. 조국혁신당이 2곳, 무소속이 11곳의 단체장을 각각 배출하면서 양당 체제의 공고한 틈새를 일부 메웠다는 평가다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 9시 현재 전국 227개 기초자치단체장 가운데 민주당 소속 단체장은 119명 국민의힘 소속 단체장은 95명으로 확정되거나 당선이 유력한 것으로 집계되고 있다.

이번 선거의 가장 큰 특징을 보면 인구와 산업이 집중된 수도권, 그리고 그동안 ‘캐스팅보트’ 역할을 해온 충청·강원권에서 민주당이 우세를 점했다는 점이다.

경기도 31개 시·군 가운데 민주당이 19곳을 확보하며 과반을 넘어섰고, 인천에서도 11곳 중 8곳을 가져가며 수도권 강세 흐름을 주도했다.

대전 역시 5곳 기초단체장 전부를 민주당이 차지했고, 충북에서도 민주당이 6곳, 국민의힘이 5곳으로 근소하게 앞섰다. 강원에서는 18곳 중 민주당 11곳, 국민의힘 7곳을 차지하며 과거 보수 강세 이미지가 강했던 지역에서 의미 있는 변화를 만들어냈다.

반면 영남권 전체를 놓고 보면 국민의힘 우위는 여전히 공고했다. 대구는 9개 구·군 모두 국민의힘이 가져가 ‘싹쓸이’ 구도를 재확인했고, 경북에서도 22곳 중 국민의힘이 18곳을, 무소속이 4곳을 차지해 민주당은 단 한 곳도 확보하지 못했다. 울산 역시 5곳 가운데 4곳을 국민의힘이, 1곳을 민주당이 차지하는 구도를 보였다.

이와 함께 부산과 경남에서는 균열 조짐도 드러났다. 부산은 16곳 중 국민의힘 9곳, 민주당 7곳으로 격차가 크지 않다. 경남도 18곳 가운데 국민의힘 10곳, 민주당 4곳, 무소속 4곳으로 분산됐다.

호남의 핵심 축인 전북에서는 14개 시·군 모두를 민주당이 가져가 전통적 지지 기반을 공고히 했다. 반면 충남에서는 전체 15곳 가운데 공주·보령·서산·논산·계룡·부여·청양·홍성·예산·태안 등 10곳에서 국민의힘이 승리해 ‘충남 보수 우세’가 더욱 뚜렷해진 모양새다.

조국혁신당은 전남 신안·장흥에서 기초단체장 2곳을 확보했다. 무소속 후보가 11곳에서 승리한 것은 주목할 부분이다. 특히 영남 농촌 지역에서 정당보다는 인물 중심의 표심이 두드러졌다. 경북 청도·성주·울진·울릉, 경남 진주·의령·거창·합천 등에서 무소속 단체장이 잇따라 당선됐다.

이와 관련 정치권 관계자는 “기초단체장 결과만 놓고 보면 국민의힘이 영남을 중심으로 지역 기반을 지켰다”며 “민주당이 수도권·강원까지 외연을 넓히며 지방 권력의 균형추를 서서히 자신 쪽으로 돌려세운 것”이라고 설명했다.