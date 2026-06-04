더본코리아, 11개 브랜드 평균 11% 인상 “원부재료·인건비 등 운영 제반 비용 상승” 저가·믹스커피도 올라…굽네치킨은 중량 줄여

[헤럴드경제=정대한 기자] 더본코리아가 오는 9일부터 11개 외식 브랜드의 일부 메뉴 가격을 평균 약 11% 인상한다. 가격이 오르는 메뉴는 전체 메뉴의 20% 수준이다.

4일 업계에 따르면 더본코리아의 가격 인상 브랜드는 역전우동, 미정국수, 인생설렁탕, 제순식당, 한신포차, 돌배기집, 백스비어, 막이오름, 롤링파스타, 빽보이피자, 새마을식당 등 11곳이다. 현재 더본코리아가 운영하는 25개 외식 브랜드 중 44% 수준이다. 매장 수가 가장 많은 빽다방은 제외됐다.

구체적으로 롤링파스타는 샐러드·사이드류 4종을 20.4% 인상한다. 파스타류 17종(10.2%), 피자류 5종(10.0%)도 올린다. 빽보이피자는 피자류 12종을 20.2% 인상하고, 스파게티·사이드류 7종(15.3%)의 가격을 올린다. 새마을식당은 구이류 3종을 6.3%, 한신포차는 안주류 15종을 11.2% 인상한다. 역전우동은 면류 8종(7.6%)을, 백스비어는 건어물류 2종(11.3%)을 올린다.

더본코리아 관계자는 “지난해부터 외부 비용 부담이 급격히 증가하면서 더 이상 내부적으로 감내하기 어려운 수준에 이르렀다”며 “가맹점 이익 보호를 위해 각 브랜드 협의체와 논의를 거쳐 인상이 불가피한 최소한의 일부 메뉴 가격을 조정했다”고 설명했다.

고환율과 중동사태 장기화에 따른 원자재 가격 상승 여파로 외식업계 전반의 가격이 오르는 ‘도미노 인상’은 계속될 것으로 보인다. 커피 프랜차이즈부터 햄버거, 치킨 등 일상적으로 즐기는 메뉴들이다.

메가MGC커피는 오는 19일부터 할메가커피, 왕할메가커피, 할메가미숫커피 등 3종 가격을 각각 200원씩 인상한다. 커피빈은 1일부터 바닐라라떼 스틱커피 제품 가격을 최대 8.1% 올렸다. 이디야커피도 지난 6일부터 일부 스틱커피 제품 가격을 최대 15.2% 올린다. 앞서 더벤티는 지난 29일 일부 제품 가격을 100~500원 올렸다. 바나프레소와 브루다커피도 지난 3월 일부 메뉴 가격을 각각 최대 700원, 300원 인상했다.

롯데GRS는 지난달 28일부터 롯데리아 메뉴 가격을 평균 2.9% 인상했다. 굽네치킨은 1일부터 가격 인상 대신 일부 메뉴 중량을 줄이는 ‘슈링크플레이션’을 단행했다. 닭다리살 순살 메뉴의 조리 전 중량을 기존 800g에서 700g으로 줄였다. 중량 축소 배경으로는 ‘계육 수급 불안정’을 꼽았다.