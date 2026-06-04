총 1931세대 중 39~114㎡ 1032세대 상반기 서울 분양시장 최대 규모 일반분양 돌곶이역 역세권, 광운대역세권 개발 호재

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 서울시 성북구 장위동 68-37번지 일원에 들어서는 ‘장위 푸르지오 마크원’을 본격적으로 분양한다.

4일 대우건설에 따르면 장위뉴타운(장위재정비촉진지구) 10구역을 재개발하는 이 단지는 지하 5층~지상 35층, 23개동, 총 1931세대로 구성된다. 이 중 39~114㎡(이하 전용면적) 1032세대가 일반분양으로 공급된다.

장위 푸르지오 마크원은 올해 상반기 서울 분양시장 최대 규모의 일반분양 물량을 공급하는 단지다. ‘푸르지오’ 브랜드, 대단지, 역세권, ‘초품아’ 등을 두루 갖춰 수요자들의 많은 기대를 모으고 있다.

대다수 정비사업 단지의 일반분양 물량이 저층에 배치되는 것과 달리 일반분양 물량 대부분이 5층 이상에 분포돼있어 서울에 내 집 마련을 계획하는 수요자들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

현재 장위뉴타운은 정비사업이 활발하게 추진되며 강북 최대 주거지로 자리 잡고 있다. 서울시청 자료에 따르면 장위뉴타운은 총 123만6798㎡ 면적에 15개 구역으로 나눠 정비사업이 진행 중이다. 향후 총 3만2000여 세대를 품은 대규모 주거타운으로 조성될 예정이다.

단지는 지하철 6호선 돌곶이역 역세권에 위치해 있으며, 1·2호선 환승역인 시청역과 3호선·신분당선 환승역인 신사역까지 30분 내외로 이동할 수 있다. 동부간선도로와 내부순환로 등을 통한 차량 이동도 수월하며 동북선 경전철, 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 등이 예정돼 있다.

인근 광운대역 일대에서는 대규모 개발 사업이 추진 중으로 향후 동북권 핵심 경제거점으로의 변화에 따른 주거 환경 개선 효과가 기대된다. 관련 계획에 따르면 해당 지역은 약 15만㎡ 규모 부지에 업무·상업·주거시설이 복합된 공간으로 조성될 예정이며 호텔과 약 3100세대 규모의 주상복합, 도서관, 문화·체육시설 등이 들어설 계획이다.

단지 바로 옆에 장위초등학교가 있다. 반경 약 1.5km 이내에 월곡중, 남대문중, 장위중, 석관고 등 다수의 학교가 위치해있다. 장위전통시장과 대형마트·백화점, 영화관 등 다양한 생활·문화시설 이용이 편리하다. 대형 병원이 가까워 의료 접근성이 좋고, 북서울꿈의숲이 인접해 쾌적한 주거환경과 여가 생활까지 누릴 수 있다.

대우건설 관계자는 “장위 푸르지오 마크원은 장위뉴타운의 핵심 자리에 위치해 교통, 교육, 편의, 자연 등 각종 생활 인프라를 두루 누릴 수 있으며 주변의 광운대역세권 개발사업 등 다양한 개발 사업으로 높은 미래가치를 기대할 수 있다”라며 “서울 신규 분양 단지 중에서도 대규모 일반분양 물량이 공급되는 만큼 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다”라고 전했다.

견본주택은 서울시 동대문구 신설동 일원에 들어설 예정이다.

한편 대우건설은 지난 1분기 연결 기준 매출 1조9514억원, 영업이익 2556억원을 기록하며 시장 기대치를 웃도는 실적을 달성했다.