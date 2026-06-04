이란의 쿠웨이트 공격에도 “그들 나름의 이유 있어…이란, 맞대응한 것”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 순조롭게 진행되고 있다며 이르면 이번 주말 종전 양해각서(MOU)가 체결될 수 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명식을 마친 뒤 기자들과 만나 ‘이란이 쿠웨이트를 공격했는데도 미국과 이란 간 휴전 협정이 여전히 유효하냐’는 질문에 “협상 자체는 매우 잘 진행되고 있다고 들었다”고 답했다.

그는 합의 전망과 관련해 “합의가 이뤄지지 않을 수도 있다”면서도 “성사된다면 이번 주말 중에도 가능할 것”이라고 말했다. 이어 “이론적으로는 그들이 문서에 서명하는 데 상당히 가까워진 상태”라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란의 쿠웨이트 공격과 관련해 “모든 일에는 이유가 있다”며 미국 역시 최근 이란에 상당한 군사적 타격을 가했다고 언급했다. 이어 “그들은 이에 대응한 것”이라고 말했다.

또 “그곳의 휴전은 세계 다른 지역에서의 휴전과는 다르다”며 양국 간 휴전이 여전히 유지되고 있다는 인식을 내비쳤다.

미군은 지난 1일 게슘섬의 레이더 등 군사시설을 공격한 데 이어 2일에는 이란 유조선을 미사일로 무력화했다. 이에 이란은 이날 쿠웨이트 국제공항을 드론으로 공격해 최소 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤으며, 시설 일부도 파손됐다.

트럼프 대통령의 발언은 이란의 쿠웨이트 공격을 휴전 파기로 규정하기보다는 미국의 군사행동에 대한 보복성 대응으로 해석하며 협상 국면을 이어가려는 의도로 풀이된다.

구체적인 협상 진행 상황과 관련해 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 개발은 물론 구매도 하지 않겠다는 데 동의했다고 거듭 주장했다.

이란의 고농축 우라늄(HEU) 처리 문제와 관련해선 아주 머지않은 미래에 “우리가 확보할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “현시점 기준으로는 우리가 그들(이란)과 함께 들어가서 그것을 확보하고 파괴하기로 합의됐다”라고도 말했다.

트럼프 대통령은 이란과 종전을 위한 MOU 서명이 이뤄지는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것이라고도 밝혔다.

트럼프 대통령은 이스라엘이 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 이어가고 있는 상황이 미국과 이란 간 종전 협상에 영향을 미칠 수 있지 않겠느냐는 질문에 “그 문제는 분리하려고 노력하고 있다”고 답했다.

트럼프 대통령은 미국이 이스라엘 및 헤즈볼라 측과 각각 소통한 결과 양측 모두 추가 공격을 자제하겠다는 입장을 밝혔다고 전했다. 이어 “어떻게 될지는 지켜봐야겠지만, 이 문제를 (대이란 협상과) 분리하고 싶다”고 말했다.

한편 오는 14일 80세 생일을 맞는 트럼프 대통령은 ‘생일 케이크 위의 초를 불어 끄면서 어떤 소원을 빌고 싶냐’는 질문에 자신의 대표 슬로건인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)를 언급하며 “이게 내가 원하는 전부”라고 답했다.