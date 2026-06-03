[헤럴드경제=박혜림 기자] 미국 항공우주기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 통해 1조7500억달러, 우리 돈 약 2667조원의 기업가치를 노리는 것으로 전해졌다. 계획대로 상장이 이뤄질 경우 미국 증시 사상 최대 규모 IPO 기록을 갈아치우게 된다.

월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 스페이스X가 공모가 등 상장 관련 내용이 담긴 신고서를 조만간 당국에 제출할 예정이라고 보도했다.

로이터통신에 따르면 스페이스X는 공모가를 주당 135달러로 정하는 방안을 추진하고 있다. 통상 IPO 기업은 공모 희망가 범위를 먼저 제시한 뒤 기관투자자 수요예측을 거쳐 최종 가격을 확정한다. 투자자 설명회 전부터 특정 가격을 못 박는 것은 이례적인 방식이라는 평가가 나온다.

스페이스X는 전체 지분의 4.3%에 해당하는 주식을 매각해 750억달러(약 114조7000억원)를 조달할 계획으로 알려졌다. 앞서 스페이스X는 올해 초 AI 기업 xAI를 인수한 뒤 약 1조2500억달러의 기업가치를 인정받은 것으로 전해졌다.

스페이스X는 이번 주 후반 뉴욕에서 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 열고 본격적인 투자 유치 절차에 들어갈 예정이다. IPO 주관은 골드만삭스와 모건스탠리가 맡는다.

골드만삭스는 공모주 배정과 청약 자금 관리 업무를 담당하고, 모건스탠리는 상장 첫날 주가 변동성을 줄이는 안정화 조성 기관 역할을 맡을 예정이다.

스페이스X는 오는 12일 나스닥에서 ‘SPCX’라는 종목코드로 거래를 시작할 것으로 예상된다.