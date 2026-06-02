막판 지지층 결집에 총력전

6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 여야 지도부는 마지막 유세 총력전에 돌입했다. 여야는 막판 지지층 투표율이 격전지 승부를 가른다고 보고 지지층을 투표장으로 이끌어내는데 총력을 기울이고 있다.

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 이날 오후 우상호 강원지사 후보와 최승준 강원 정선군수 후보, 박선규 영월군수 후보를 지원하기 위해 정선 아리랑시장과 영월 일대를 방문한다.

이후 서울 여의도 국회를 찾아 본투표 전날 마지막으로 대국민 투표 호소 기자회견을 갖고, 경기 용인에서 추미애 경기지사 후보와 현근택 용인시장 후보 지원유세를 갖는다.

정 위원장은 오후 8시 서울 중구 청계광장에서 정원오 서울시장 후보와 함께 마지막 집중유세를 벌이며 시민들에게 지지를 호소할 예정이다.

한병도 공동상임선대위원장은 이날 전북 일대를 돌며 이원택 전북지사 후보 유세에 집중한다.

장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 이날 충청과 경기에 유세를 집중하며 시민들과 소통하고 표심을 공략할 계획이다.

장 위원장은 충남 청양과 공주, 당진을 차례로 돌며 지원 유세를 진행한다. 이후 경기 화성으로 이동해 시민들에게 지지를 호소한 뒤, 오후 8시 30분께 충남 천안에서 투표 막바지 파이널 유세를 벌인다.

송언석 국민의힘 공동선대위원장은 이날 부산과 경남을 돌며 막판 지지를 호소할 예정이다.

민주당은 이재명 대통령에게 힘을 실어줘야 한다는 점을 강조하고, 국민의힘은 오만한 이재명 정권을 심판해야 한다고 강조하고 있다.

정 위원장은 전날 천안에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에서 이번 선거를 두고 “이 대통령에게 힘을 실어드리는 선거”라며 “대통령에게 힘을 실어드리고 싶다면 이 대통령이 속한 민주당 기호 1번에 투표해 달라”고 말했다.

장 위원장은 전날 제주에서 “대한민국과 우리 국민의 소중한 삶을 지키기 위해 6월 3일에 국민께서 이재명 정부와 민주당의 오만함에 대해 반드시 엄중한 심판을 해주셔야 한다”며 “이번 지방선거는 이재명과 민주당의 오만함을 심판하는 선거”라고 했다．

한편 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표는 이날 자신의 페이스북에 “저 조국이 이겨야 범민주 진영의 연대와 통합을 잇는 튼튼한 다리가 만들어진다”며 “압도적으로 마음을 모아주셔야 연대와 통합의 정치가 계파정치, 이익정치를 압도할 수 있다”고 했다.

조 후보는 “저 조국을 압도적으로 지지해 주시길 호소드립니다. 시민 여러분들께서 얼마나 힘을 모아주시느냐에 따라 대한민국 정치의 변화가 크게 달라진다”며 이같이 적었다.

조 후보는 “저 조국과 여러분은 같은 꿈을 꾸는 동지”라며 “우리는 선거 이후에도 ‘이재명 정부의 성공’이라는 바다를 향해 함께 흐르는 강물이다. 물을 가를 수 없듯 우리의 뜻도 하나”라고 했다.

양대근 기자