“김관영·이원택 당의 전폭적 지원 받아…배치되는 언행은 해당 행위”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 1일 “조국 조국혁신당 대표의 당선 또는 낙선은 통합 논의와 하등 관계없다”고 말했다. 그러면서 조 대표와 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 맞붙는 김용남 민주당 후보의 당선을 전망했다.

조 사무총장은 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 6·3지방선거 직후 혁신당과 합당에 관한 질문에 “이 문제는 지선 이후로 당내 논의를 미루자고 해서 그렇게 된 상태”라며 “(조 후보가) 낙선되면 (통합이) 안 되고 (당선)되면 되고 이런 게 아니다”라고 말했다.

혁신당은 조 후보가 당선돼야 민주당과 합당 논의가 원만하게 이어질 것이라는 입장이다. 이해민 혁신당 사무총장은 이날 오전 기자간담회에서 “(지선) 이후 정치 지형에 대해서 고려한다면 통합과 연대의 의미를 지속적으로 이재명 정부와 함께 만들어 온 조 후보가 당선돼야 그 가치가 가장 빠른 시간 안에 이뤄지지 않을까 생각한다”고 말했다.

조 사무총장은 이와 관련 “우리 당내 그리고 또 상호간에 진행될 부분이지, 그건 약간 억지 주장으로 이해하고 있고 일관되게 그렇게 말씀해 왔다”고 덧붙였다.

혁신당이 김용남 후보에게 ‘가짜 민주당 후보’라며 압박 수위를 높이는 가운데 조 사무총장은 “우리 김용남 후보가 혁신당의 네거티브 공세, 일부 언론의 검증 공세, 국민의힘의 공격 3중 공격을 견디면서 잘 버티고 지지세를 잘 유지하고 있다고 지난번에 말한 바 있다. 여전히 유효하다”고 말했다.

이어 조 사무총장은 “오히려 민주당 후보가 김용남이라는 데 대해서 평택의 민주당 지지자들이 오히려 더 많이 확신을 갖고 지지세가 결집도는 양상을 보이고 있다”고 덧붙였다.

이원택 민주당 전북지사 후보와 접전을 벌이고 있는 김관영 무소속 후보를 겨냥해서는 “이재명 대통령의 ‘영입 인재’ 1호가 아니라 이 대통령 후보 당시 대사면조치로 용서받은 ‘사면 1호’”라고 비판했다.

송영길 전 대표가 “김관영 후보도 이 대통령이 선택한 사람”이라고 발언한 데 대해 조 사무총장은 “잘 모르고 한 말씀”이라고 거듭 강조했다.

그러면서 조 사무총장은 “차제에 한 말씀 드리면 경기 평택시을에 김용남 후보가 민주당 후보이듯이, 전북지사 후보는 이원택”이라며 “두 명 다 당의 전폭적인 지원을 받고 있다. 이와 배치되는 언행을 하는 건 해당 행위”라고 했다.

김관영 후보를 겨냥해서는 “‘당선되면 정청래 대표는 사퇴’ 운운했다. 그럴 리는 없겠지만 김관영 후보는 당선돼도 재선거”라고 강하게 비판했다. 정 대표의 전북 방문 일정을 놓고 조 사무총장은 “전북 상황이 호전되고 있다는 판단 때문에 일정 조정 과정에서 전북 일정을 다른 일정으로 대체했다”고 설명했다.