“김관영·이원택 당의 전폭적 지원 받아…배치되는 언행은 해당 행위”

조승래 더불어민주당 사무총장은 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 이날 오전 대전에서 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고로 중단된 지방선거와 재보선 유세와 민주당의 사고 대응에 관해 밝히고 있다. [연합]
조승래 더불어민주당 사무총장은 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 이날 오전 대전에서 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고로 중단된 지방선거와 재보선 유세와 민주당의 사고 대응에 관해 밝히고 있다. [연합]

[헤럴드경제=주소현 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 1일 “조국 조국혁신당 대표의 당선 또는 낙선은 통합 논의와 하등 관계없다”고 말했다. 그러면서 조 대표와 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 맞붙는 김용남 민주당 후보의 당선을 전망했다.

조 사무총장은 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 6·3지방선거 직후 혁신당과 합당에 관한 질문에 “이 문제는 지선 이후로 당내 논의를 미루자고 해서 그렇게 된 상태”라며 “(조 후보가) 낙선되면 (통합이) 안 되고 (당선)되면 되고 이런 게 아니다”라고 말했다.

혁신당은 조 후보가 당선돼야 민주당과 합당 논의가 원만하게 이어질 것이라는 입장이다. 이해민 혁신당 사무총장은 이날 오전 기자간담회에서 “(지선) 이후 정치 지형에 대해서 고려한다면 통합과 연대의 의미를 지속적으로 이재명 정부와 함께 만들어 온 조 후보가 당선돼야 그 가치가 가장 빠른 시간 안에 이뤄지지 않을까 생각한다”고 말했다.

조 사무총장은 이와 관련 “우리 당내 그리고 또 상호간에 진행될 부분이지, 그건 약간 억지 주장으로 이해하고 있고 일관되게 그렇게 말씀해 왔다”고 덧붙였다.

혁신당이 김용남 후보에게 ‘가짜 민주당 후보’라며 압박 수위를 높이는 가운데 조 사무총장은 “우리 김용남 후보가 혁신당의 네거티브 공세, 일부 언론의 검증 공세, 국민의힘의 공격 3중 공격을 견디면서 잘 버티고 지지세를 잘 유지하고 있다고 지난번에 말한 바 있다. 여전히 유효하다”고 말했다.

이어 조 사무총장은 “오히려 민주당 후보가 김용남이라는 데 대해서 평택의 민주당 지지자들이 오히려 더 많이 확신을 갖고 지지세가 결집도는 양상을 보이고 있다”고 덧붙였다.

이원택 민주당 전북지사 후보와 접전을 벌이고 있는 김관영 무소속 후보를 겨냥해서는 “이재명 대통령의 ‘영입 인재’ 1호가 아니라 이 대통령 후보 당시 대사면조치로 용서받은 ‘사면 1호’”라고 비판했다.

송영길 전 대표가 “김관영 후보도 이 대통령이 선택한 사람”이라고 발언한 데 대해 조 사무총장은 “잘 모르고 한 말씀”이라고 거듭 강조했다.

그러면서 조 사무총장은 “차제에 한 말씀 드리면 경기 평택시을에 김용남 후보가 민주당 후보이듯이, 전북지사 후보는 이원택”이라며 “두 명 다 당의 전폭적인 지원을 받고 있다. 이와 배치되는 언행을 하는 건 해당 행위”라고 했다.

김관영 후보를 겨냥해서는 “‘당선되면 정청래 대표는 사퇴’ 운운했다. 그럴 리는 없겠지만 김관영 후보는 당선돼도 재선거”라고 강하게 비판했다. 정 대표의 전북 방문 일정을 놓고 조 사무총장은 “전북 상황이 호전되고 있다는 판단 때문에 일정 조정 과정에서 전북 일정을 다른 일정으로 대체했다”고 설명했다.


addressh@heraldcorp.com