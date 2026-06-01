[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 생활 7년 차인 배우 손태영이 여전히 영어가 어렵다며 솔직한 고민을 털어놨다.

지난달 31일 손태영은 자신의 유튜브 채널에 ‘베테랑 엄마 손태영이 오랜만에 갓난아기를 안으면 생기는 일’이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 손태영은 오랜 인연을 이어온 영어 선생님을 만나 식사를 하며 근황을 전했다.

손태영은 영어 공부에 대한 현실적인 고충도 털어놨다.

영어 선생님은 “영어가 정말 쉽지 않고 잘 늘지 않는다. 그런데 계속 써야 한다”고 말했다. 이에 손태영은 “자주 써야 하는데 뉴저지 커뮤니티에 한국 분들이 많아서 안 써도 살 수 있다”고 했다.

그러면서 “아이들 학교를 가거나 학부모 모임에 가면 영어가 필요하다. 해놓으면 좋은데 안 느는 게 문제다. 안 쓰니까 안 늘더라”고 털어놨다.

그러자 영어 선생님은 “영어를 잘할 수 있는 방법은 연애밖에 없다. 원래 연애로 배우는 것”이라고 말하자 손태영은 “다시 태어나면”이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

또 손태영은 “며느리나 사위가 혹시나 외국인이면, 안 만나야 한다. 며느리에게 오지 말라고 할 거다”고 말했다.

손태영은 “언어를 많이 아는 건 정말 재산이라고 생각한다. 내가 다시 태어난다면 진짜 언어 공부를 열심히 하고 싶다”고 말했다.

이에 영어 선생님은 “영어와 한국어를 섞어서라도 계속 말하는 게 중요하다. 영어 단어를 막 넣어도 된다”고 조언했다.

한편 권상우와 손태영은 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중이다.