민주당 “로고송·율동 금지…모든 후보 유세 중단” 국민의힘 “국민 상식 어긋나는 언행 극도로 유의”

[헤럴드경제=양대근·서영상 기자] 정치권은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거가 이틀 앞으로 다가온 1일 한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고가 발생하자 차분한 선거운동으로 전환했다. 이재명 대통령은 사고 수습과 재발 방지 마련을 지시했다.

이 대통령은 이날 사고 직후 “인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원해 대처하라”고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이 대통령은 이어 “사고 원인을 철저히 조사하고 추후 재발 방지 대책도 마련하라”고 주문했다.

정치권은 6·3 선거가 이틀 앞으로 다가온 가운데 로고송과 율동을 자제하는 등 차분한 분위기 속에서 사고 후속 대응에 초점을 맞췄다.

정청래 더불어민주당 총괄 상임선거대책위원장은 먼저 모든 유세 중단을 긴급 지시했다.

이와 관련 민주당은 “정 위원장은 사고와 관련해 전국의 민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지는 물론 전국의 모든 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다”고 밝혔다.

정 위원장은 이날 후보들 지원 차원에서 방문한 충북 괴산에서 사고 소식을 접한 뒤 “이런 일이 다시는 발생하지 않도록 필요한 조치가 있다면 최선을 다하겠다”며 “우리가 정치를 하는 이유도, 국가의 책무도 국민 생명과 안전을 지켜드리는 일이 제1의 덕목”이라고 말했다.

애초 정 위원장은 이날 충북 괴산에 이어 경북 안동과 울산을 찾을 예정이었다.

강준현 수석대변인은 “무엇보다 국민 안전이 최우선”이라며 “경찰과 소방당국에 인명 구조와 조속한 진화에 전력을 다해주시길 바란다”고 당부했다.

강 수석대변인은 또 “민주당은 국민 생명과 안전 확보, 사고의 원활한 수습과 진위 파악 등 할 수 있는 모든 조치에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

국민의힘 역시 조용한 선거운동을 이어간다는 방침이다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 우선 선거운동 과정에서 로고송과 율동을 자제할 것을 긴급 지시했다.

이와 관련 국민의힘은 “장 위원장은 전국의 국민의힘 후보와 선거캠프에 로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 진행할 것을 긴급 지시했다”고 밝혔다.

이날 제주를 방문해 유세하던 중 사고 소식을 들은 장 위원장은 예정됐던 일정을 전면 취소했다.

장 위원장은 페이스북을 통해 “폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족들께 진심으로 위로의 말씀을 드리고, 부상한 분들의 조속한 치유를 기원한다”면서 “정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해달라. 유가족과 부상자 지원에도 세심한 노력을 기울여야 할 것”이라고 밝혔다.

이어 “국민의힘도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

송언석 공동선거대책위원장도 “소방당국은 인명 피해 최소화를 최우선으로 적극 대응해달라”며 “대전 지역 후보자들과 선대위는 현장 상황 파악에 만전을 기해줄 것을 당부한다”고 말했다.

특히 “전국의 모든 지방선거 후보자와 각급 선대위는 인명 피해가 최소화할 수 있도록 함께 관심과 걱정을 모아달라”면서 “국민 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의할 것을 강력히 당부한다”고 거듭 강조했다.

한편 이날 오전 11시께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발사고가 발생했다는 119신고가 접수됐고 사고로 다수의 인명피해가 발생했다.