미래형 드론 방어시설 설치 계획 “소총·권총만으로는 워싱턴 방어 못해”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 백악관 연회장 건설을 막기 위해 제기된 소송과 관련해 연회장에 드론 시설인 ‘드론포트(DronePort)’가 설치될 예정이라며, 국가 안보 차원에서 해당 소송이 즉각 기각돼야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “백악관 연회장의 드론포트는 아마도 전 세계에서 가장 정교한 시설이 될 것”이라며 “이 시설은 앞으로 오랫동안 미국의 수도 워싱턴DC를 안전하게 지키는 역할을 하게 될 것”이라고 밝혔다.

그는 앞서 1심에서 연회장 공사 중단을 명령한 리처드 리언 워싱턴DC 연방지방법원 판사를 향해서도 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

트럼프 대통령은 “미국의 안보를 가지고 장난치는 일을 그만해야 한다”며 “만약 어떤 일이 발생한다면 그가 우리나라에 초래된 죽음과 파괴에 책임을 져야 할 것”이라고 말했다.

이어 “매우 정교하고 강력한 현대식 무기가 등장한 상황에서 우리는 더 이상 소총과 권총만으로 워싱턴DC를 방어할 수 없다”며 새로운 방어 체계의 필요성을 강조했다.

그러면서 “이 터무니없는 소송은 즉시 기각돼야 한다”고 거듭 주장했다.

트럼프 대통령은 지난 19일 백악관 출입 기자들을 연회장 공사 현장으로 초청해 건설 계획을 직접 공개한 바 있다.

당시 트럼프 대통령은 “(연회장) 지붕 전체가 군사 목적으로 설계됐다”며 “지붕이 다른 어떤 건물보다도 높아 워싱턴DC를 360도 전방위로 조망할 수 있다”고 말했다.

아울러 “이 시설은 드론포트 역할을 하도록 설계됐기 때문에 건물 옥상에서 워싱턴 전역을 보호하게 된다”고 설명했다.