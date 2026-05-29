15만9610주 취득…디지털 금융 신사업 진출 “디지털 자산 시장 선도 키 플레이어로 도약”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 가상자산 거래소 코인원에 대한 전략적 지분투자 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

한국투자증권은 기존 컴투스홀딩스가 보유하고 있던 구주 6만8894주와 신규 발행 주식 9만716주를 합쳐 총 15만9610주를 취득하기로 했다.

이번 투자로 한국투자증권의 지분은 약 20%로, 차명훈 코인원 대표(30.36%)와 컴투스홀딩스(24.54%)에 이어 3대 주주로 올라서게 된다.

한국투자증권은 단순 지분 취득에 그치지 않고 코인원과 디지털 금융 신사업 진출을 적극 추진할 계획이다.

토큰 증권과 스테이블 코인 등 디지털 자산 법제화가 진행되는 가운데 한국투자증권의 전통 금융 서비스와 코인원의 블록체인 기술을 접목해 시장에서의 차별화된 경쟁력을 확보할 방침이다.

아울러 금융사의 내부 통제 및 리스크 관리 체계 노하우를 전수해 코인원의 신뢰도와 거래 안전성을 높일 방침이다.

김성환 한국투자증권 사장은 “전통 금융의 경계를 넘어 블록체인 기반 디지털 금융 신사업으로 진출하는 첫걸음이 시작됐다”며 “한국투자증권과 코인원, 컴투스 각 사의 독보적인 서비스와 혁신 기술을 융합해 강력한 비즈니스 시너지를 창출하고 디지털 금융 시장을 선점하겠다”고 말했다.

그는 “한국투자증권의 컴플라이언스 역량을 결합해 건전한 디지털 자산 생태계를 구축하는 한편, 향후 토큰 증권을 활용한 혁신 금융 상품 출시와 스테이블 코인 연계를 통해 글로벌 디지털 자산 시장을 선도하는 키 플레이어로 도약하겠다”고 강조했다.

차명훈 대표는 “이번 투자를 기점으로 블록체인 기반 디지털 금융 인프라라는 새로운 운동장을 선점할 것”이라며 “금융 당국과 적극 소통하며 책임 있는 지분 구조를 확립해 가상 자산이 신뢰받는 산업으로 안착하는 데 기여하겠다”고 말했다.

최근 금융·증권업계는 가상자산 거래소 지분 확보에 적극적으로 나서는 분위기다. 앞서 지난 2월에는 미래에셋컨설팅이 코빗 지분 92%를 취득한 데 이어, 이달에는 업비트를 운영하는 두나무의 지분을 한화투자증권(9.84%), 하나금융지주(6.55%), 삼성증권(2%)이 연이어 사들였다.