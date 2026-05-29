해외 자회사 수익 다각화·자본 적정성 CSM 성장세·우량 장기채권 포트폴리오

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명과 한화손해보험이 나란히 글로벌 3대 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(Standard&Poor‘s)로부터 신용등급을 기존 ’A‘에서 ’A+‘로 한 단계씩 상향받았다고 29일 밝혔다. 등급 전망은 모두 ’안정적(Stable)‘을 부여받았다.

먼저 한화생명의 등급 상향에는 ▷국내 보험시장 내 우수한 시장 지위 ▷국내외 자회사를 통한 사업 다각화와 이익 기여도 확대 ▷수익성 강화를 통한 안정적 재무건전성 등이 주요 요인으로 작용했다.

S&P는 보고서를 통해 “한화생명이 안정적 사업 기반과 한화생명금융서비스를 포함한 광범위한 영업망을 바탕으로 국내 시장에서 견고한 지위를 유지할 것”이라고 내다봤다. 수익성 높은 보장성보험 중심의 매출 전략으로 미래 수익 창출력을 보여주는 보험계약마진(CSM)도 향후 성장세를 보일 것으로 봤다.

자본 건전성에 대해서는 보험료 성장세가 이어지는 가운데 우량 장기채권 중심의 투자 포트폴리오가 안정적으로 유지될 것으로 평가했다. 특히 인도네시아와 베트남 등 해외 자회사가 창출한 이익이 지난해 기준 한화생명 연결순이익의 약 19%를 차지하며 수익성을 뒷받침하고 있다고 분석했다. S&P는 해외 사업 기반이 동남아시아를 중심으로 단계적으로 확장되고 있어 국내외 자회사를 통한 다각화된 사업 기반을 바탕으로 수익성이 꾸준히 개선될 것으로 내다봤다.

앞서 한화생명은 올해 국내 3대 신용평가사(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가)에서 최고 등급을 받은 데 이어, 글로벌 신평사 피치(Fitch)·무디스(Moody‘s)로부터도 연속으로 신용등급이 상향된 바 있다.

함께 등급이 오른 한화손보는 국내 대형 손해보험사들과 어깨를 나란히 하는 업계 최고 수준의 글로벌 신용도를 확보하게 됐다. S&P는 한화손보의 등급 상향 요인으로 한화금융 계열 전반의 강화된 자본 적정성과 안정적인 수익 창출 능력을 꼽았다. 국내 시장에서 다져온 경쟁력을 바탕으로 생명·손해보험 간 서비스 시너지 구현에서 전략적 중요성이 크다는 점도 인정받았다.

한화생명 관계자는 “보험 본업 경쟁력은 물론 글로벌 진출과 자회사를 통한 포트폴리오 다각화 전략이 실질적인 수익으로 가시화되고 있음을 인정받은 결과”라며 “안정적인 재무건전성을 바탕으로 성장 기반을 강화해 기업가치 제고에 힘쓸 것”이라고 말했다.