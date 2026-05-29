6월 1일부터 ‘2026년 2분기 미취업 청년 자격증 응시료 지원사업’ 접수 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 청년들의 취업 준비 부담을 덜어주기 위해 오는 6월 1일부터 ‘2026년 2분기 미취업 청년 자격증 응시료 지원사업’을 본격 시행한다고 밝혔다.

올해로 시행 2년 차를 맞은 이번 사업은 미취업 청년들에게 실질적인 혜택을 제공하며 큰 호응을 얻고 있다.

지원 대상은 서초구에 거주하는 만 19세에서 39세까지의 미취업 청년으로, 지원 금액은 1인당 연간 최대 20만 원이다. 어학시험 38종, 국가기술자격 540종, 국가전문자격 248종, 국가공인민간자격 96종, 한국사능력검정시험 등 2026년에 응시 완료한 총 900여 종의 시험을 대상으로 지원한다. 다만 취업 연계성이 높은 시험을 중심으로 지원하기 위해 올해부터 운전면허 시험은 지원 대상에서 제외된다.

아울러 20만 원 한도 내에서는 신청 횟수 제한 없이 응시료를 실비로 지원하며, 시험 합격 여부와 관계없이 신청할 수 있어 청년들의 도전 문턱을 낮췄다.

특히 올해부터는 상반기에 신청이 집중됐던 기존 운영 방식을 개선하기 위해 ‘분기별 접수 방식’을 새롭게 도입했다.

신청은 3월, 6월, 9월, 11월 등 연간 총 4차례에 걸쳐 진행되며, 해당 연도에 응시를 완료한 시험에 한해 신청할 수 있다. 이번 2분기 신청은 6월 1일부터 6월 30일까지 서초구청 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 단, 예산소진시 조기 마감될 수 있다.

구 관계자는 “2026년에는 기존 시행 과정에서 나타난 미비점을 보완해 더 많은 청년들에게 균형 있는 지원이 이뤄질 수 있도록 사업을 추진해 나가겠다”며 “고물가 시대에 취업을 준비하는 서초구 청년들이 경제적 부담 없이 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.