악시오스 보도…양측 합의하면 호르무즈 ‘제한없는 통항’ 이란이 선박 통항 허용하는 만큼 美도 ‘역봉쇄’ 해제 이란 핵무기 추구 않고, HEU 처리 방안 최우선 논의하기로 MOU에 명시

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 합의했고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인만 남겨놓은 상태라고 전해졌다.

미 정치전문매체 악시오스는 28일(현지시간)미국 당국자 2명과 협상 중재에 참여한 지역 소식통을 인용헤 양국이 종전 MOU 체결에 합의했고, 트럼프 대통령의 최종 서명만 남은 상태라고 보도했다. 미 당국자들은 지난 26일 대부분의 협상 조건에 합의가 이뤄졌다고 전했다. 이란 측도 나중에 돌아와 자국 지도부의 승인을 받았다고 전해진다.

미국 협상단으로부터 최종 협상안을 보고받은 트럼프 대통령은 중재자들에게 며칠 생각할 시간을 달라고 했고, 아직 최종 협상안을 승인하지 않았다는게 당국자들의 전언이다. 악시오스는 트럼프 대통령의 핵 관련 요구사항이 다뤄지는 최종 합의에 이르려면 여전히 추가적인 집중 협상이 필요하다고 지적했다.

이 종전 MOU에는 휴전을 60일간 연장하고, 그 동안 호르무즈 해협에서 선박 통행이 ‘아무 제한 없이’(unrestricted) 이뤄진다고 명시될 것이라 전해졌다. 통행료 부과나 선박에 대한 공격 행위가 없을 것이고, 이란은 30일 내에 해협에서 모든 기뢰를 제거해야 한다는 내용이 담겼다는 것이다.

이란으로 드나드는 물자를 차단하고 있는 미국은 이란이 호르무즈 해협에서 민간 선박의 자유 통항을 허용하는 정도에 비례해, 이란에 대한 역봉쇄를 해제하게 된다.

당국자들은 MOU는 핵무기를 추구하지 않겠다는 이란의 약속도 포함된다고 전했다. 휴전 60일 동안 이란의 고농축 우라늄(HEU) 처리 방안과 이란의 우라늄 농축 문제 해결 방안이 가장 먼저 논의될 것이라고 덧붙였다.

미국은 협상의 일부로 이란에 대한 제재 완화 및 이란 동결자산 해제를 논의하겠다는 약속도 MOU에 담긴 것으로 전해졌다. 악시오스는 이란이 물자와 인도적 지원을 받기 시작하도록 미국이 돕는 방안도 MOU에 포함된다고 보도했다.