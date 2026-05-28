자동차 구입 29.6% 급증…내구재 소비 확대 소비 증가율, 7분기 만에 소득 웃돌아…평균 소비성향 상승

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 1분기 가계 소비지출이 3년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 자동차를 비롯한 내구재 소비가 크게 늘어난 데다 국내 증시 활황에 따른 자산가치 상승이 소비 심리를 자극한 영향으로 풀이된다. 소비 증가 속도가 소득 증가를 웃돌면서 가계의 씀씀이가 다시 커지는 모습이다.

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2026년 1분기 가계동향조사’에 따르면 올해 1분기 가구당 월평균 소비지출은 310만5000원으로 전년 동기 대비 5.3% 증가했다. 이는 2023년 1분기(11.5%) 이후 가장 높은 증가율이다.

같은 기간 소득 증가율(2.4%)보다 소비 증가율이 더 높게 나타났다. 소비지출 증가율이 소득 증가율을 웃돈 것은 2024년 2분기 이후 7분기 만이다.

물가 상승분을 제외한 실질 소비지출도 3.1% 증가했다. 지난해 1~3분기 연속 감소했던 실질 소비지출은 지난해 4분기(1.2%) 증가 전환한 데 이어 올해 1분기에는 증가 폭이 더 확대됐다.

특히 자동차를 중심으로 한 내구재 소비 증가가 두드러졌다. 교통·운송 지출은 12.1% 늘어 전체 항목 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다. 이 가운데 자동차 구입 지출은 29.6% 급증했다. 운송기구 연료비도 5.3% 증가했다.

고령화 영향으로 보건 지출 역시 10.4% 증가했고, 음식·숙박(5.1%), 오락·문화(12.0%) 지출도 함께 늘었다. 반면 학령인구 감소 영향으로 교육 지출은 2.9% 줄었고, 주류·담배 지출도 2.8% 감소했다.

소득 계층별로도 소비 확대 흐름이 나타났다. 소득 하위 20%인 1분위 가구의 소비지출은 7.3% 증가했다. 특히 교통·운송 지출이 37.0% 늘었는데, 자동차 구입과 연료비 증가 영향이 컸다.

소득 상위 20%인 5분위 가구 소비지출도 6.9% 증가했다. 교통·운송(12.7%)과 보건(12.2%) 지출 증가세가 두드러졌다.

국내 증시 활황이 소비 확대에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 올해 들어 코스피 상승세가 이어지면서 자산가치 증가가 소비 여력을 키웠다는 해석이다. 데이터처 관계자는 “자동차·가구 등 내구재 중심으로 소비지출이 늘어난 점을 보면 일부 자산 효과 영향이 있었던 것으로 보인다”고 설명했다.

소비가 빠르게 늘면서 평균 소비성향도 상승했다. 평균 소비성향은 71.5%로 1년 전보다 1.7%포인트 상승했다. 이는 2023년 2분기(3.8%포인트) 이후 가장 큰 상승 폭이다. 평균 소비성향은 처분가능소득 대비 소비지출 비중을 뜻한다.

반면 처분가능소득에서 소비지출을 제외한 흑자액은 123만9000원으로 3.1% 감소했다. 흑자액이 감소세로 돌아선 것은 2024년 1분기 이후 2년 만이다. 흑자율도 28.5%로 1.7%포인트 하락했다.