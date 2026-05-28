[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 손석희가 13년만에 MBC 라디오 DJ로 복귀하는 것으로 전해졌다.

28일 엑스포츠뉴스 보도에 따르면 손석희는 개편을 앞둔 MBC 라디오 표준FM 정오 시간대에 신설되는 새로운 프로그램의 DJ로 나선다.

현재 해당 시간대에는 가수 손태진이 DJ로 활약 중인 ‘손태진의 트로트 라디오’가 방송되고 있다.

앞서 손석희는 지난 2000년부터 2013년까지 13년간 MBC ‘손석희의 시선집중’을 진행하며 MBC 라디오의 간판 DJ로 활약해왔다.

이후 그는 2013년 JTBC 보도담당 사장으로 자리를 옮겨 ‘뉴스룸’ 앵커로 활약했다. 그러던 중 2020년 1월 ‘뉴스룸’ 신년 토론을 끝으로 앵커직에서 물러났다.

손석희는 지난 2024년 11년 만에 친정 MBC로 돌아와 MBC 5부작 시사교양 프로그램 ‘손석희의 질문들’ 진행을 맡아 화제를 모았다.