[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 ‘씨스타’ 출신 가수 효린이 갑작스러운 응급 상황으로 병원에 이송돼 입원 치료를 받고 있다.

소속사 ReH엔터테인먼트는 27일 공식 인스타그램에 “효린이 현재 갑작스러운 응급 상황으로 인해 병원으로 이송됐다”며 “의료진 소견에 따라 입원 치료와 안정이 최우선으로 필요한 상황”이라고 밝혔다.

이어 “이로 인해 아티스트의 건강 상태와 안전을 종합적으로 고려한 끝에 오는 30일 대만 타이베이돔에서 열리는 ‘푸방 가디언즈 지! 팝 뮤직 페스티벌(G! POP Music Festival)’ 무대에 불참하게 됐다”고 설명했다.

그러면서 갑작스럽게 이러한 소식을 전하게 된 점에 대해 무거운 책임감을 느끼고 있으며 “무엇보다 이번 공연을 오래 기다려주신 대만 팬 여러분, 그리고 행사 준비를 위해 많은 노력을 기울여주신 푸방 가디언즈 구단 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.

마지막으로 “효린 역시 이번 무대를 통해 팬 여러분과 만나기를 누구보다 고대하였기에 매우 안타까워하고 있으며, 하루빨리 건강을 회복할 수 있도록 치료에 전념할 예정”이라며 “당사는 아티스트의 건강 회복을 최우선으로 지원하겠으며, 다시 건강한 모습으로 팬 여러분을 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

당초 효린은 이날 푸방 가디언스와 중신 브라더스의 경기 후 공연을 펼칠 예정이었다.