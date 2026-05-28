동작구청 지하 1층에 코딩로봇 스마트 워킹 등 로봇·AI 체험기기 10종 상시 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구가 미래 첨단 기술을 직접 경험하고 즐길 수 있는 ‘스마트로봇 ․ AI디지털배움터 체험존’을 구청 지하 1층에 마련하고 지난 11일부터 본격적인 운영에 들어갔다.

이번 체험존은 과학기술 정보통신부‧서울시‧AI재단‧서울경제진흥원과 협업으로 진행, 구민들이 인공지능(AI)과 로봇 기술을 일상 속에서 친숙하게 접할 수 있도록 기획되었다.

구청(장승배기로 70)을 방문하는 구민이라면 누구나 별도의 예약 없이 무료로 이용할 수 있다.

체험 공간은 총 10종의 첨단 로봇(4종)과 AI 기기(6종)들로 구성되어 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

먼저 ▷로봇통합관제시스템(청사 3D 주행 체험 등) ▷안내로봇(기념사진 인화 체험 등) ▷순찰로봇(화재감지 등 간이 순찰 체험) ▷휴머노이드로봇(모션제어 체험 등) 등 총 4종의 수준 높은 로봇 체험이 방문객들을 맞이한다.

이와 함께 과학기술정보통신부·서울시의 지원을 받아 실생활 밀착형 서비스에 초점을 맞춘 6종의 AI 디지털 배움터 체험 기기들도 마련돼 ▷스마트워킹(동작구 명소 가상 걷기 체험 등) ▷교육용 키오스크(키오스크 결제 시뮬레이션) ▷AI코딩로봇(감응형 AI체험) ▷AI로봇바둑 ▷VR가상체험 ▷반려로봇 등을 통해 다채로운 AI 콘텐츠도 경험할 수 있다.

이번 체험존은 직장인과 가족 단위 방문객들의 편의를 고려해 평일과 주말, 공휴일 모두 오전 10시부터 오후 8시까지 운영된다.

구 관계자는 “이번 체험존이 구민들의 미래 기술에 대한 이해를 높이고 디지털 격차를 해소하는 계기가 되기를 바란다 ”며 “앞으로도 첨단 기술을 활용해 구민들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.