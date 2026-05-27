[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원이 “주권국가로서 당당한 외교를 강조하던 이재명 정부가, 정작 중국·러시아·이란·북한으로 이어지는 ‘크링크(CRINK)’ 세력 앞에만 서면 유독 작아지는 이유가 무엇인가”라고 지적했다.

27일 윤 의원은 자신의 페이스북을 통해 “우리 선박 나무호가 호르무즈 해협에서 피격당한 지 23일 만에 나온 정부 조사 결과는 이재명 정부 외교안보의 민낯을 보여주고 있다”면서 이같이 밝혔다.

윤 의원은 “정부는 비행체 잔해에서 이란산 터보제트 엔진과 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 확인됐고, 이란의 구형 누르 계열 대함미사일 가능성이 높다고 밝혔다”면서 “도널드 트럼프 미국 대통령은 사건 직후 나무호 피격이 이란 소행임을 밝혔는데 이재명 정부는 23일 동안 조사하고도 여전히 가능성과 신중론 뒤에 숨고 있다”고 꼬집었다.

그는 “국민 안전과 국익이 걸린 문제”라면서 “눈치보기, 저자세 외교는 용납될 수 없다”고 했다. 이어 “정부는 허울뿐인 강경 발언이 아니라, 이란 측에 명확한 책임 규명과 재발 방지, 우리 선박의 안전한 항행 보장을 당당히 요구해야 한다”고 덧붙였다.