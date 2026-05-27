증평 공장 생산도 중단…R&D센터 전환 검토 노후 설비 부담 감소·폴란드 최신 생산라인 활용

[헤럴드경제=김지윤 기자] SK아이이테크놀로지(SKIET)가 중국 공장을 매각하고, 폴란드 공장을 중심으로 분리막 생산체계를 재편한다.

SKIET는 27일 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 공시를 통해 중국 공장 운영법인 ‘SK 하이테크 배터리 머티리얼즈(장쑤)’ 보유 지분 100%를 중국 분리막 업체인 셈코프에 처분한다고 밝혔다.

양도 금액은 약 888억원(4억 위안)이다.

이번 매각으로 SKIET는 중국산 분리막 생산을 중단하고 북미·유럽 고객을 중심으로 분리막 생산 전략을 재편한다.

SKIET는 이날 별도의 생산중단 공시를 통해 충북 증평군 소재 분리막 공장의 상업 생산을 연내 중단할 계획도 밝혔다.

증평공장은 지난 2010년에 가동을 시작해 15년 이상 운영된 만큼, 생산설비 노후화에 따라 경제성이 저하된 점을 고려했다는 설명이다.

다만 증평 공장은 생산 기능만 중단할 뿐 연구개발(R&D) 거점으로 활용하는 방안을 검토한다.

향후 SKIET 분리막 생산은 폴란드 공장을 중심으로 이뤄질 예정이다.

SKIET는 지난 2019년 폴란드 공장에 첫 투자를 시작해 2021년 1공장을 준공했으며, 올해 말 2공장 가동을 앞두고 있다. 3·4공장 증설도 진행 중이다.

모든 공장이 완공되면 폴란드 공장의 연간 분리막 생산능력은 총 15억4000만㎡로 확대된다. 이는 약 175만대 전기차에 적용할 수 있는 규모다.

SKIET 관계자는 “증평 공장은 향후 미래 분리막 소재 연구의 중심지로 육성하고, 유럽을 분리막 생산의 핵심 거점으로 키울 계획”이라며 “북미와 유럽 시장 수요에 보다 유연하고 효율적으로 대응할 수 있는 생산체계를 구축하겠다”고 말했다.

SKIET는 올해 1분기 연결기준 매출액 359억원, 영업손실 732억원을 기록했다.