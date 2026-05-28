반도체·자동차 등 분야 맞춤형 인재 매칭 지원 권역 내 다국적 유학생 대거 참여 현장에서 300건 이상 상담 성과

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한무역투자진흥공사(이하 코트라)는 한국과학기술원(카이스트), 국립창원대학교와 지난 21일과 28일 2회에 걸쳐 권역별 외국인 유학생 채용상담회를 공동 개최했다고 밝혔다.

이번 채용상담회는 정부의 국정과제인 ‘5극 3특(5개 광역권, 3개 특별자치도) 중심의 지역 균형성장’을 실질적으로 뒷받침하기 위해 마련됐다.

아울러 코트라가 미국 시애틀 등 해외 거점에서 추진해 온 해외 유학생 채용지원 사업을 국내 체류 외국인 유학생 대상으로 확대한 프로그램으로, 지역별 특화 산업 기업과 이공계 중심 외국인 유학생 간 엔지니어링·연구개발 등 첨단 분야 인재 매칭에 중점을 뒀다.

먼저 지난 21일 카이스트 인터내셔널센터에서 진행된 행사에는 하나마이크론, 이솔(이상 반도체), 천보(2차전지) 등 9개사가, 28일 창원대 행사에는 우성메텍, 경창산업(이상 자동차), 건화(기계) 등 11개사가 참여해 외국인 인재 채용에 나섰다.

코트라는 참여 기업과 다양한 국적의 신청 유학생 간 300건 이상의 1:1 심층 상담을 지원했다. 특히 두 행사 모두 공학 계열 전공자의 참가 비중이 과반을 차지한 가운데, 카이스트 행사에서는 공학 전공자가 60%를 차지했고 창원권 행사에서도 기계공업 관련 유학생 비율이 50% 이상을 기록했다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 “대한민국은 외국인 유학생 30만 명 시대를 맞이하였다”라며 “코트라는 우수 외국인 유학생을 지역 유망기업과 매칭하여 산업 경쟁력 강화와 지역발전에 이바지할 것”이라고 말했다.

한편, 코트라는 앞서 지난달 주로스앤젤레스 대한민국 총영사관과 로스앤젤레스에서 ‘2026 케이무브 잡페어’를 개최하는 등 청년들의 취업을 지원하기 위한 다양한 활동에 나서고 있다.