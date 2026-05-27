현지 프로모션 전개…스포츠 팬덤 공략 강화

[헤럴드경제=정찬수 기자] 하이트진로가 미국 프로야구 LA다저스와 협업한 첫 소주 한정판 ‘진로(JINRO) X LA다저스’를 출시한다고 27일 밝혔다.

이번 한정판은 참이슬 후레쉬와 과일 리큐르 6종(자몽·복숭아·딸기·청포도·자두·레몬) 등 7종으로 구성했다. 6월부터 캘리포니아 남부지역의 주요 한인 마트와 로컬 채널에서 판매한다. 하이트진로는 그동안 LA다저스와 협업한 맥주 한정판을 세 차례 선보였다. 소주 제품은 이번이 처음이다.

한정판 출시 기념 기획 패키지도 선보인다. 과일 리큐르 3종 2병씩(총 6병)과 LA다저스 컬래버레이션 소주잔 1개로 구성했다. LA다저스 홈경기 일정에 맞춰 다저스타디움 현장에서 두꺼비 키링 증정 이벤트도 운영한다.

한편 하이트진로는 2012년 아시아 주류업계 최초로 LA다저스와 파트너십을 체결한 이후 올해까지 15년째 협업 관계를 이어오고 있다. 2023년부터는 ‘뉴욕 레드불스(New York Red Bulls)’의 공식 후원사로도 활동 중이다. 스포츠 마케팅에 힘입어 미국 소주 수출액은 2020년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 28%를 기록하며 성장세를 이어가고 있다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “앞으로도 현지 소비자와 접점을 넓히는 마케팅 활동으로 진로(JINRO)의 입지를 강화하겠다”고 말했다.