“민주당, 표 얻고 ‘개딸’ 비위 맞추려 가랑이 찢어져” 김용범 ‘3高는 성공비용’ 겨냥 “이재명만 사는 세상”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 27일 “더불어민주당이 또다시 색깔론을 들고 나왔다”며 “민주당이 입틀막을 하려 할 때마다 매번 꺼내드는 게 색깔론”이라고 비판했다.

6·3 지방선거 상임선대위원장을 맡은 장 대표는 이날 여의도 당사에서 열린 선거대책위원회의에서 “이재명 재판 취소 특검을 반대하면 극우고, 스타벅스 마실 권리 뺏지 말라고 하면 일베인가. 그런 식이면 재판 취소 반대하고 스타벅스 불매 운동 반대하는 모든 국민이 극우이고 일베인가”라며 이같이 말했다.

장 대표는 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란 사과와 관련해서도 “(민주당) 입장이 ‘진정성 있다’고 했다가 ‘맨입 사과 안 된다’고 오락가락한다”며 “표도 얻어야겠고 ‘개딸’ 비위도 맞춰야 하니 가랑이 찢어진다”고 꼬집었다.

장 대표는 전날 북한의 탄도 미사일 발사에 대해선 “북한의 공격 대상이 대한민국임을 명확히 한 것인데, 핵확산금지조약(NPT) 평가회의에서는 한반도 비핵화가 합의문 초안에서 아예 빠졌다. 동맹 미국의 지지조차 담보해내지 못한 것”이라며 “그 와중에 북한 여자축구단 응원한다고 혈세 3억원을 갖다 바쳤는데 북한팀은 ‘북측’이라 불렀다고 기자회견장을 뛰쳐나갔다”고 지적했다.

이어 “이재명은 안보도 자존심도 다 내팽개쳤다”며 “굴종과 짝사랑으로 대한민국을 지킬 수는 없다”고 목소리를 높였다.

아울러 장 대표는 ‘고금리·고물가·고환율은 경제 성공비용’이라는 김용범 청와대 정책실장의 최근 발언에 대해서는 “SF 판타지급 경제이론”이라며 “요즘 이재명과 민주당 행태를 보면 이재명만 사는 세상, ‘명사세’가 따로 없다. 물가·환율·금리 챙기는 게 정부·여당의 역할인데 이재명과 민주당은 오로지 주가 이야기밖에 하지 않는다”고 비판했다.