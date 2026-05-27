팟캐스트 발언…주한미군의 대중국 견제 역할 강조 “삼성과 유사시 통신 차단 방지할 클라우드 인프라 개발 중”

[헤럴드경제=도현정 기자] 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 한 팟캐스트에서 중국의 전략적 시각에서 한국은 ‘비수’(dagger·단검)처럼 보일 것이라며, 한국이 대(對) 중국 견제의 전략적 가치를 지니고 있다고 표현했다.

26일(현지시간) 미국 육군 전쟁대학 홈페이지에 따르면 브런슨 사령관은 지난 22일 이 학교의 팟캐스트에 출연해 “그들(중국)이 중국 동부 해안에서 바라볼 때, 눈에 들어오는 건 아시아의 중심에 있는 비수라 할 한국, 그리고 일종의 방패이자, 그들이 남중국해 너머로 나아가려 하는 야심을 가질 때 방어벽 같은 일본이 있다”고 언급했다.

이는 중국 입장에서는 남중국해 너머로 뻗어나가려는 야심에 한국과 일본이 견제 역할을 한다는 해석이다. 반대로 미국 입장에서는 중국 바로 앞에 미군이 주둔하는 동맹국이 있다는 점에서 이들 국가들의 전략적 가치를 지닌다는 해석이 된다. 한미동맹과 주한미군 유지의 필요성을 강조하는 발언이면서 동시에 중국 견제까지 주한미군의 역할을 확장하려는 의지를 표현한 것으로도 볼 수 있다. 주한미군의 역할에 대해 북한의 위협으로부터 한국을 방어하는 것에 그치지 않고, 중국 견제까지 염두에 두고 있다는 트럼프 행정부의 전략적 사고도 엿볼 수 있는 대목이다.

중국은 한국에 자리한 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드)에 대해 미국이 중국을 군사적으로 견제하는데 쓰는 ‘비수’라고 지적해왔다. 브런슨 사령관은 비슷한 표현으로 한국을 언급해 눈길을 끌었다.

브런슨 사령관은 트럼프 2기 한미동맹의 키워드인 ‘동맹 현대화’ 측면으로 볼 수 있는, 한미동맹의 대중국 견제 역할을 강조해왔다. 지난해 5월에는 한국의 지리적 위치가 전략적으로 중요하다 강조하면서 “일본과 중국 본토 사이에 떠 있는 섬이나 고정된 항공모함 같다”고 평가한 바 있다.

이날 그는 또 “우리는 현재 훌륭한 클라우드 인프라를 개발하기 위해 삼성과 협력하고 있는데, 이를 통해 우리와 이 지역의 동맹국들은 통신이 차단되거나 무력화되는 상황에서도 소통할 수 있게 될 것”이라고 전했다.