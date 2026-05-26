토스증권 자산가 155만 원일 때 매수 3주 만에 평가차익 11억원 이상

[헤럴드경제=한지숙 기자] SK하이닉스가 26일 200만원을 넘으며 사상 최고가로 거래된 가운데 수십억 원을 이 종목에 넣은 투자자의 계좌 수익 인증이 온라인에서 화제가 되고 있다.

토스증권에서 ‘10억대 자산가’ 인증을 받은 한 주주는 전날 SK하이닉스 투자 계좌를 공개했다.

공개된 화면을 보면 해당 투자자는 SK하이닉스가 155만 원 일때 38억 9000만 원 어치를 매수한 것으로 보인다. 이후 평가금액은 30% 넘게 늘어나 51억 1192만 원이 됐다.

SK하이닉스는 지난 4일에 주가가 140만 원대에서 거래됐다. 불과 3주 만에 11억 원 이상의 평가차익을 거둔 셈이다.

한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 이날 오후 1시 11분 현재 SK하이닉스는 전장보다 7.21% 급등한 208만 1000원에 거래되고 있다.

개장 직후에는 한때 7.52% 오른 208만 7000원까지 치솟기도 했다.

시가총액은 직전 거래일보다 100조원 가까이 증가한 1483조 1336억원으로 집계됐다. 현 수준에서 1.6%가량만 더 오르면 삼성전자에 이어 국내 기업으로는 두번째로 ‘시총 1조 달러 클럽’에 가입하게 된다.

SK하이닉스 주가는 올해 들어서만 219.7% 급증했다.

같은 기간 삼성전자 주가와 코스피는 각각 151.0%와 92.4% 상승했다.

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 시가총액이 유가증권시장 전체에서 차지하는 비중은 작년말 34.0%에서 현재 48.91%로 증가했다.

증권업계의 목표치도 계속 상향 조정되고 있다. 한국투자증권, 신한투자증권은 목표가로 380만 원을, 해외 투자은행(IB) 노무라증권은 400만 원을 제시했다.

신한투자증권은 SK하이닉스의 올해 매출액은 전년 대비 262.8% 증가한 352조 4731억 원, 영업이익은 465.5% 늘어난 266조 9306억 원으로 전망했다.