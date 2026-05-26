AI디지털 성범죄 피해영상물 삭제 지원 시스템 도입 임산부 원스톱 서비스·고용평등 임금공시제 확대 경기돌봄기분선 마련·경기복지생활권 구축

[헤럴드경제=주소현 기자] 추미애 더불어민주당경기도지사 후보는 26일 경기도에 성평등정책관을 신설하는 등 5대 여성공약을 발표했다. 영유아부터 노인까지 가까운 곳에서 돌봄서비스를 받을 수 있도록 하는 ‘경기복지생활권(G-Care)’ 등 복지 분야 공약도 내놨다.

추 후보 선거대책위원회 여성본부장인 김남희 의원은 이날 경기도 의회에서 ▷AI 디지털 성범죄 피해영상물 삭제 지원 시스템 도입 ▷임산부 복지 원스톱 서비스 ▷고용평등 임금공시제 확대 및 고도화 ▷성평등정책관 신설 ▷여성 취·창업 지원 확대 등 5대 여성 공약을 발표했다.

김 의원은 “추 후보의 경기도는 AI 자동 모니터링·삭제 신고 시스템을 도입해 삭제부터 법률지원·심리치료·수사연계까지 한곳에서 해결하는 완전한 원스톱 지원 체계를 만들겠다”며 “더 이상 디지털 성범죄 피해자가 혼자 싸우지 않아도 되는 경기도를 만들겠다”고 밝혔다.

임신 확인 이후 한 번의 동의만으로 신청과 지급이 이뤄지는 ‘경기 임신·출산 통합 플랫폼’을 추진한다. 임산부 바우처와 고위험 산모 지원금을 비롯해 교통비, 산후도우미 등 지원 제도를 하나의 플랫폼으로 통합하는 게 골자다.

고용평등 임금 공시제를 경기도 도비 보조를 받는 기업과 민간 위탁 수령기업까지 확산하고, 경기도 발주 용역·공사 입찰 기업에 가점을 연계한다. 현재 경기도 28개 공공기관은 성별임금격차를 공시하고 있다. 공시 항목에는 임금격차 개선율도 추가할 방침이다.

‘성평등정책관’도 신설한다. 기존에는 경기도 기획조정실장이 양성평등정책책임관을 겸임하는 구조였다. 경기도 중장기 법정계획에 성별영향평가를 의무화하고 성인지 예산도 확대할 예정이다.

경기도의 여성새로일하기센터를 개선해 취업·창업 교육이 인턴십과 채용으로 연결되도록 개선하고, 경기 여성 취업지원금의 지원 규모를 순차 확대한다. 경기 여성 취업지원금은 2022년 3400명에서 올해 300명으로 줄어들었다.

김 의원은 “이것은 여성만을 위한 공약이 아니다”며 “1420만 도민 모두가 더 공정하고 더 안전한 사회에서 살기 위한 약속”이라고 강조했다.

추 후보는 “돌봄 때문에 일상을 포기하지 않아도 되는 경기도, 여성이라는 이유로 불안하거나 차별받지 않아도 되는 경기도를 만들겠다”며 “아이를 낳고 키우고 부모를 모시는 삶의 부담을 공공이 함께 나누고, 누구나 든든하고 당당하게 살아갈 수 있는 경기도를 반드시 실현하겠다”고 밝혔다.

추 후보 선대위 통합돌봄본부장인 서영석 의원은 “돌봄의 부담을 개인과 가족에게만 떠넘기는 기존 방식에서 벗어나, 경기도가 함께 책임지는 공공 돌봄 체계와 성평등 정책을 강화하겠다”고 밝혔다.

복지분야 5대 공약은 ▷경기돌봄기준선 마련 ▷생활권 중심의 경기복지생활권(G-Care) 구축 ▷산모 중심 원스톱 지원 확대 ▷공공요양원 확충 및 치매안심보험 신설 ▷무장애(Barrier-Free) 관광시설 확대 등이다.

경기돌봄기준선이란 노인과 장애인을 위한 돌봄 기준을 제도화하고, 이를 통해 지원이 필요한 도민에게는 경기도가 직접 공공 돌봄시설을 확충해 실질적인 돌봄 서비스를 보장하겠다는 구상이다. 집과 가까운 곳에서 돌봄서비스를 받을 수 있는 ‘경기복지생활권(G-Care)’도 구축한다. 통합거점센터를 중심으로 마을 공동체와 요양시설이 연결되는 지역 밀착형 돌봄 모델을 도입해 함께 돌보고 돌봄받는 체계를 만든다는 계획이다.

서 의원은 “복지의 영역에서만큼은 사각지대가 있어서는 안 된다”며 “나이와 장애, 지역에 따른 차별 없이 누구나 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 보편적 복지를 실현할 것”이라고 덧붙였다.