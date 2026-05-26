[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 오후 5시 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards, 이하 AMA)에서 두 번째 대상 수상을 노린다.

AMA는 그래미, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다.

연합뉴스에 따르면 방탄소년단은 2021년 이후 5년 만에 이번 시상식에 직접 참석한다.

이들은 대상 격인 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘베스트 남성 K-팝 아티스트’, ‘송 오브 더 서머’까지 총 3개 부문 후보에 올랐다.

‘올해의 아티스트’ 부문에서는 배드 버니, 브루노 마스, 테일러 스위프트 등 세계적인 팝스타와 경쟁한다.

‘송 오브 더 서머’에는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 노미네이트됐다.

방탄소년단이 이번 AMA에서 ‘올해의 아티스트’를 수상하면 두 번째 AMA 대상 트로피다. 방탄소년단은 지난 2021년 한국 가수 중 처음으로 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘페이보릿 듀오 또는 그룹’, ‘페이보릿 팝 송’까지 3관왕에 올랐다.

AMA는 스트리밍, 앨범 및 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 투어 수익 등을 종합적으로 고려해 후보를 선정한다. 수상자는 100% 대중 투표로 결정한다.

아울러 블랙핑크 멤버 제니와 호주의 테임 임팔라가 협업한 ‘드라큘라’(Dracula) 리믹스 버전이 ‘송 오브 더 서머’ 후보에 올랐다.

글로벌 걸그룹 캣츠아이는 총 3개 부문에 이름을 올렸다. 이들은 ‘올해의 신인 아티스트’와 ‘브레이크스루 팝 아티스트’ 후보로 선정됐다. ‘날리’(Gnarly)는 ‘베스트 뮤직 비디오’ 후보에 지명됐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 ‘베스트 사운드트랙’ 후보에 올랐다. 극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)은 ‘베스트 팝 송’ 후보에 포함됐다.

‘베스트 남성 K팝 아티스트’ 부문에선 방탄소년단과 함께 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더가 후보가 됐다.

‘베스트 여성 K팝 아티스트’ 부문에는 에스파, 블랙핑크, 아일릿, 르세라핌, 트와이스가 후보로 이름을 올렸다.