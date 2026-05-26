베이직·스탠다드·프리미엄 3종 구성 유튜브 프리미엄·디즈니+ 이어 OTT 구독 라인업 강화

[헤럴드경제=박혜림 기자] KT가 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에 생활 밀착형 쿠폰 혜택을 더한 새 구독 상품을 선보인다.

KT는 티빙 이용권과 생활 쿠폰 혜택을 결합한 ‘티빙 생활구독팩’을 출시한다고 26일 밝혔다.

티빙 생활구독팩은 티빙 콘텐츠 이용권에 고객이 원하는 실생활 혜택 1종을 결합한 상품이다. 고객은 GS25 4000원권, 다이소 4000원권, 올리브영 4000원권, 카카오 이모티콘 플러스 1개, 스노우 VIP 1개월 이용권 가운데 하나를 선택할 수 있다.

상품은 티빙 이용권 등급에 따른 ‘티빙 베이직 생활구독팩’, ‘티빙 스탠다드 생활구독팩’, ‘티빙 프리미엄 생활구독팩’ 3종으로 구성됐다. KT 구독가는 각각 월 1만1500원, 1만5500원, 1만9000원이다. 정상가보다 2000원 낮다.

KT는 최근 몇 년간 OTT 구독과 생활형 쿠폰 등을 결합한 다양한 구독 상품을 선보여왔다. 지난 해에는 지니TV에 유튜브 프리미엄을 결합한 IPTV 요금제를 선보인 바 있으며, 유튜브 프리미엄과 디즈니+에 GS25·다이소·올리브영 쿠폰을 묶은 생활구독팩도 출시했다.

KT는 티빙 생활구독팩 출시를 기념해 연말까지 추가 할인도 제공한다. 오는 12월 31일까지 티빙 생활구독팩 3종을 KT 구독가에서 2000원 더 할인된 가격에 이용할 수 있다.

신규 가입 고객을 위한 혜택도 마련했다. 다음달 30일까지 KT 공식 홈페이지와 앱에서 새롭게 가입한 고객에게는 네이버페이 포인트 2000원권을 제공한다. KT 홍대 애드샵 플러스와 광화문 온맞이점 매장에서 가입한 고객에게는 티빙 신규 콘텐츠 ‘취사병 전설이 되다’ 관련 굿즈를 한정 수량으로 증정한다.

강이환 KT Customer서비스본부장 상무는 “티빙 생활구독팩은 콘텐츠 이용 경험과 생활 혜택을 결합해 고객 만족도를 높인 상품”이라며 “앞으로도 다양한 제휴와 차별화된 혜택을 기반으로 고객 일상에 실질적인 가치를 제공하는 구독 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.