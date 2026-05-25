관악산에서 ‘서울투어노믹스’ 청사진 제시

[헤럴드경제=윤호 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 25일 이른바 ‘굿당 논란’을 빚은 성동구의 재개발 지연 현장을 언급하며 더불어민주당 정원오 서울시장 후보에 대한 총공세를 벌였다.

오 후보는 이날 관악구의 ‘서울등산관광센터 관악산’을 방문한 자리에서 성동구 행당7구역 준공 지연과 관련한 정 후보 측 설명에 대해 “참으로 후안무치하고 무책임한 변명”이라고 했다.

오 후보 측에 따르면 행당7구역은 어린이집이 지어지지 않아 준공 승인이 나지 않고 있다. 재개발조합은 성동구의 안내에 따라 어린이집 대신 현금 17억원을 기부채납했는데, 지난해 구가 ‘규정을 잘못 해석했다’며 돈을 돌려주고는 어린이집을 지어야 준공 승인을 내주겠다고 했다는 것이다.

이와 관련해 정 후보 측은 전날 설명자료를 내고 “재개발, 재건축은 준공 기간을 맞추기 어렵다”며 “부분 준공으로 입주하고 나서 기부채납 등 문제를 정리한 다음에 준공하는 것”이라고 설명했다.

그러면서 “2024년 입주사례를 봐도 준공까지 법적 하자 정리 기간은 중·대규모 단지의 경우 대체로 2∼3년 정도”라고 덧붙였다.

오 후보는 이에 대해 “정 후보의 그런 답변 태도는, 앞으로 서울 시내에서 이뤄지는 재건축·재개발 현장 (사업 기간을) 본인 주장대로 2∼3년 줄이는 게 아니라 오히려 늘리겠다는 것”이라며 “3년 늘어지는 것은 당연한 일이라고 아무렇지 않게 얘기하는 것은 재건축·재개발에 대한 무책임한 생각을 여실히 드러낸다”고 주장했다.

그러면서 “여기에 대해 일언반구 설명도, 반성도 사죄도 없고 당연하다 말하는 것은 인구 1000만을 책임지겠다는 시장이 할 말이 아니다”라고 덧붙였다.

오 후보는 이날 관악산에서 ‘서울투어노믹스’ 청사진을 제시했다. 관악산·북한산 등 서울만의 자연환경으로 등산 관광 콘텐츠를 만들고 지역경제를 활성화한다는 것이다.