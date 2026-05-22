외교부 “사안 심각성 부합하는 조치 취할 것” 나포 활동가 “여러차례 얼굴 맞아 귀 안들려”

[헤럴드경제=윤호 기자]정부는 “이스라엘 군의 구타 행위가 있었다는 우리 국민의 증언을 엄중하게 인식하고 있다”고 22일 밝혔다.

외교부 대변인실은 이날 이스라엘측 가자구호선 활동가 인권침해 논란과 관련해 “이스라엘 측에 우리의 엄중한 인식을 전달했으며, 사실관계 확인 결과에 따라 사안의 심각성에 부합하는 조치를 취해 나갈 것”이라고 강조했다.

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현(활동명 해초) 씨와 김동현 씨는 이날 오전 6시 23분께 태국 방콕발 항공편을 통해 인천공항에 도착했다.

김아현 씨는 “저희 배가 마지막으로 나포된 배 중 하나였다. 당시 이스라엘군이 굉장히 흥분한 상태였다”며 “제가 감옥에 갔을 때는 이미 많은 사람이 구타당한 뒤였다. 저도 얼굴을 여러 차례 맞아 사실 왼쪽 귀가 잘 안 들리는 상태”라고 밝혔다.

김동현 씨도 “이스라엘이 저희에게 한 일은 공해상에서 아무런 무기가 없는 배들을 납치하고 민간인들을 고문하고 감금한, 견딜 수 없는 정도의 폭력”이라며 “이스라엘은 계속해서 합법적인 조치라고 말을 하지만 전혀 사실이 아니라는 것을 강조하고 싶다”고 말했다.