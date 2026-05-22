천준호 “문제 알고도 대면 회의서 15차례 묵인…즉시 공사 중지했어야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 22일 ‘삼성역 GTX 철근 누락’ 사태와 관련해 보강 공사에 따른 개통 지연과 국민 피해의 전적인 책임이 서울시에 있다며 공세를 펼쳤다.

천준호 민주당 진상 규명 TF 단장은 이날 첫 회의에서 “보강 공사로 인한 개통 지연 피해가 고스란히 국민 몫으로 돌아가게 될 것”이라며 “서울시가 시공사로부터 보고를 받고도 반년간 은폐했다는 의혹이 커지고 있다. 서울시는 문제를 인지한 상태에서 철도공단·국토부와 최소한 15차례 대면 회의를 했으나 이 문제를 단 한 번도 언급하지 않았다”고 지적했다. 이어 “그 사이에 공사는 지하 4층에서 지하 3층까지 계속 진행됐다”며 “정상적인 공사였다면 즉시 공사를 중지하고 관계 기관이 함께 문제를 검토했어야 한다”고 비판했다.

천 단장은 “(개통 지연으로) 막대한 혈세 투입이 예상된다”며 “국민 불안과 국가적인 피해를 이토록 키운 서울시의 은폐 의혹을 반드시 진상 규명해야 한다”고 강조했다.

이주희 의원도 “보강 공사 후 공사 재개를 해야 한다고 하는 정원오 후보에게 오세훈 후보는 시민의 삶을 중지시키는 협박이라는 말도 안 되는 비난을 쏟아 냈다”며 “최하층인 지하 5층 기둥에서 철근이 무더기로 빠지고 천장에는 이미 균열이 생겨 안전에 문제가 생긴 상태인데 제대로 된 보강 공사를 선행하지 않고 열차부터 운행하자는 것은 너무나 안일한 발상”이라고 꼬집었다.

회의 후 천 단장은 공기 지연 전망에 대해 “전문가들의 객관적인 검증과 파악이 이뤄지면 윤곽이 잡힐 것”이라고 했고, 이 의원은 보강 공법 검증의 필요성을 덧붙였다. 한편 한정애 정책위의장은 “오세훈 후보 캠프는 해당 사건을 보도한 기자들을 고발하는 등 그야말로 적반하장으로 나오고 있다”며 “본질을 흐리는 오 후보의 처신은 국민 안전을 담보로 한 무책임의 극치”라고 날을 세웠다.